Først støttet de henne. Nå kan Trumps høyesterettkandidat miste viktige støttespillere.

Amy Coney Barrett (48) er Donald Trumps valg til ny høyesterettsdommer. Denne gangen får hun trolig ingen demokratiske stemmer.

USAs president Donald Trump offentliggjør Amy Coney Barrett som sin kandidat til amerikansk høyesterett lørdag 26. september. CARLOS BARRIA / NTB

Barrett regnes som en tydelig konservativ dommer. Da hun var innstilt til den føderale ankeretten i 2017, stemte likevel flere demokrater for henne.

To av dem sitter i senatet som nå skal ta stilling til om Barrett skal fylle den ledige plassen i amerikansk høyesterett. Ingen av dem planlegger å stemme for henne denne gangen. De viser til at det skal holdes valg i november, skriver NTB.

– Å haste gjennom en bekreftelse før det amerikanske folket har fått sagt sin mening ville vært uforsvarlig, sier senator Tim Kaine, som støttet Barrett i 2017.

Hans kollega Joe Manchin, som også stemte for Barrett i 2017, er enig.

– Jeg kan ikke støtte en prosess som risikerer å skape et større skille i det amerikanske folk på et tidspunkt der vi desperat trenger å samles, sier han.

Demokraten Tim Kaine stemte for Amy Coney Barrett da hun var innstilt til den føderale ankeretten i 2017. Denne gangen vil ikke senatoren stemme for henne. Susan Walsh, Pool/AP/NTB

Republikaneren Lindsey Graham, lederen av senatets justiskomité, mener derimot at Amy Coney Barrett er et godt valg. Andrew Harnik / AP Pool

Lover rettferdig høring

Republikaneren Lindsey Graham, lederen av senatets justiskomité, lover en rettferdig høring om nominasjonen av Amy Coney Barrett til USAs høyesterett.

Graham får en nøkkelrolle i arbeidet med å få godkjent Barrett, som lørdag ble nominert av Donald Trump til å fylle den ledige plassen i høyesterett.

– Som leder for justiskomiteen er jeg veldig forpliktet til å sørge for at den nominerte får en utfordrende, rettferdig og respektfull høring, skriver Graham på Twitter.

Han skriver også at han mener Barrett er svært kvalifisert og et godt valg.