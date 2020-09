Først støttet de henne. Nå kan Trumps høyesterettskandidat miste viktige støttespillere.

Amy Coney Barrett er president Trumps kandidat til å bli høyesterettsdommer. Nå mister hun trolig de demokratiske stemmene som støttet henne tidligere.

Hun er dommer, syvbarnsmor og en troende katolikk. Lørdag ble hun offisielt presidentens nye kandidat til høyesterettsdommer. Da hadde hun med seg mann og syv barn til Det hvite hus. Alex Brandon / AP

27. sep. 2020 07:35 Sist oppdatert nå nettopp

Syvbarnsmoren Barrett hadde med seg mann og hele ungeflokken til Rosehagen i Det hvite hus da president Trump offisielt presenterte henne lørdag.

Politisk blir hun den rake motsetningen til Ruth Bader Ginsburg (87). Høyesterettsdommeren, ofte kalt «RBG», døde i forrige uke. President Trumps plan er at konservative Barrett skal erstatte demokraten Ginsburg.

Flere demokrater stemte for Barrett da hun var innstilt til den føderale ankeretten i 2017, selv om hun også da var regnet som konservativ. To av disse demokratene sitter i senatet og skal nå ta stilling til om Barrett skal fylle den ledige plassen i amerikansk høyesterett. Ingen av dem planlegger å stemme for henne denne gangen.

Det er det flere grunner til:

Den viktigste grunnen er at de ikke vil at dette skal avgjøres før valget 3. november.

– Å haste gjennom en bekreftelse før det amerikanske folket har fått sagt sin mening ville vært uforsvarlig, sier senator Tim Kaine, som støttet Barrett i 2017.

Hans kollega Joe Manchin, som også stemte for Barrett i 2017, er enig. Han frykter at avgjørelsen vil være splittende.

– Jeg kan ikke støtte en prosess som risikerer å skape et større skille i det amerikanske folk på et tidspunkt der vi desperat trenger å samles, sier han.

Demokraten Tim Kaine stemte for Amy Coney Barrett da hun var innstilt til den føderale ankeretten i 2017. Denne gangen vil ikke senatoren stemme for henne. Susan Walsh, Pool/AP/NTB

Biden: Vent med å godkjenne Barrett

Også demokratenes presidentkandidat Joe Biden mener senatet bør vente med å godkjenne Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer til etter valget i november.

– Senatet bør ikke fylle denne ledige plassen før etter at det amerikanske folket har valgt deres neste president og den neste kongressen, sa Biden kort tid etter at nominasjonen ble offentliggjort.

Han mener at særlig helsereformen kjent som Obamacare, står i fare for å ryke med Barrett.

Amy Coney Barrett (48) ble lørdag presentert som Donald Trumps valg til ny høyesterettsdommer. – Du kommer til å bli fantastisk, sa presidenten til den 48-årige dommeren. CARLOS BARRIA / NTB

Mannen jobber redusert

Syvbarnsmoren Barrett er nominert til å overta plassen etter «RBG», den avdøde høyesterettsdommeren. Barrett er en troende katolikk. Hun takket henne i sin tale og påpekte hvor viktig «RBG» hadde vært i amerikansk likestillingsarbeid.

– Hun knuste ikke bare glasstaket, hun smadret det, sa 48-åringen.

Hun har selv fortalt at hun og ektemannen Jesse Barrett har brukt år på å diskutere hvem som skal være hjemme med de syv barna. To av barna er adopterte. Ett barn har Downs syndrom. Barrets tante har nå i flere år jobbet for familien, og barnas far har gått ned i stilling.

Anklages for å trosse «RBG»s siste ønske

Republikanerne anklages for kynisk maktkamp og for å trosse det siste ønsket fra dødsleiet til en nasjonalhelt. «RBG»s siste ønske var at utnevnelsen skulle skje etter valget. Men høyesterett får likevel trolig en ny dommer snart. Denne uken starter arbeidet med å godkjenne Barrett. Republikanerne har flertall i Senatet. Flertallsleder Mitch McConnell sier Senatet vil stemme over nominasjonen i løpet av de neste ukene.

Både han og Trump sier de venter en rask prosess.

Demokratenes speaker Nancy Pelosi og senatets minoritetsleder Chuck Schumer tok et siste farvel med Ruth Bader Ginsburg fredag 25. september. Høyesterettsdommer Ginsburg (87) døde 18. september og ble den første kvinnen som får ligge på lie de parade på Capitol. Erin Schaff / Pool The New York Times / NTB

Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, er sint.

– Dommer Ginsburg må vende seg i graven oppe i himmelen når hun ser en kandidat som vil gjøre om på alt hun har arbeidet for, sier han.

Liberale amerikanere frykter blant annet at Barrett vil bidra til å omgjøre den prinsipielt viktige dommen Roe v. Wade, som innførte rett til selvbestemt abort i USA i 1973. Hun er også tilhenger av retten til å eie og bære våpen i USA. I sin tale lørdag sa hun at hun «elsker» USAs grunnlov.

Utnevnelsen av Barrett vil bli Trumps tredje utnevnelse til høyesterett. Det er en livstidsstilling. Trumps valg regnes for å ha tatt retten i høyrekonservativ retning.

Republikaneren Lindsey Graham, lederen av senatets justiskomité, mener derimot at Amy Coney Barrett er et godt valg. Andrew Harnik / AP Pool

Lover rettferdig høring

Republikaneren Lindsey Graham, lederen av senatets justiskomité, lover en rettferdig høring om nominasjonen av Amy Coney Barrett til USAs høyesterett.

Graham får en nøkkelrolle i arbeidet med å få godkjent Barrett, som lørdag ble nominert av Donald Trump til å fylle den ledige plassen i høyesterett.

– Som leder for justiskomiteen er jeg veldig forpliktet til å sørge for at den nominerte får en utfordrende, rettferdig og respektfull høring, skriver Graham på Twitter.

Han skriver også at han mener Barrett er svært kvalifisert og et godt valg.