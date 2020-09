Trump: Ginsburgs erstatter nomineres neste uke

USAs president Donald Trump sier han vil nominere en erstatter for den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg til uken og at det trolig blir en kvinne.

President Donald Trump sier han vil utnevne en kandidat til å ta over den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburgs plass til uken Trolig blir det en kvinne, sier Trump. Patrick Semansky / AP / NTB

NTB-AFP-AP

19. sep. 2020 23:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kommer til å ha en kandidat veldig snart. Trolig blir det en kvinne, sa han til journalister i Washington lørdag.

Blant dem Trump anser som mest aktuelle, er Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa og Allison Jones Rushing, tre kvinnelige dommere som alle arbeider ved føderale ankedomstoler.

Ginsburg, et ikon på den amerikanske venstresiden og en uttalt Trump-motstander, døde fredag, kun halvannen måned før valget i november.

Den politiske knivingen etter høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs dødsfall er allerede i gang. Ginsburg døde fredag, 87 år gammel. Cliff Owen / AP / NTB

Konservativt flertall

Dødsfallet gir Trump muligheten til å utnevne sin tredje høyesterettsdommer og dytte domstolen i en tydelig konservativ retning i flere tiår fremover.

Inntil Ginsburgs død hadde høyesterett fem konservative dommere og fire liberale dommere. Om Trump utnevner nok en konservativ dommer, vil det konservative overtallet altså være på seks mot tre.

Det innebærer også at høyesterettsjustitiarius John Roberts, som av enkelte republikanere er blitt kritisert for å ikke være konservativ nok, ikke lenger vil være vippestemmen i domstolen.

McConnell vil ha avstemning

Trumps kandidat må godkjennes i Senatet, der republikanerne har flertall.

Flertallsleder Mitch McConnell, som er republikaner, har gjort det klart at Senatet vil holde en avstemning før valget i november.

Demokratene mener Republikanerne bør følge sitt eget eksempel fra 2016, da de blokkerte en avstemning om Barack Obamas kandidat til høyesterett og viste til at det var valgår.

Den moderate republikanske senatoren Susan Collins sier det ikke bør utnevnes en ny høyesterettsdommer før valget. J. Scott Applewhite / AP / NTB

Collins: Vent til etter valget

Selv om Republikanerne har flertall i Senatet med 53 mot 47, er det likevel ikke sikkert at de får godkjent Trumps kandidat.

Flere moderate republikanere har sagt at en ny dommer ikke bør utnevnes før valget, blant dem Susan Collins, som står midt i en vanskelig kamp for gjenvalg i Maine. Også Cory Gardner fra Colorado har tidligere sagt at man burde vente med avstemningen.

Andre det er knyttet spenning til, er Lisa Murkowski fra Alaska og tidligere presidentkandidat Mitt Romney, som er senator fra Utah. Dommerne i høyesterett sitter på livstid.

