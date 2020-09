Storm varslet i Middelhavet – fly omdirigert i Hellas

Minst to fly er fredag omdirigert i Hellas i forbindelse med at en sjeldent kraftig storm er ventet i Middelhavet.

NTB-AFP

Nå nettopp

To Ryanair-fly som skulle lande på øya Kefallinia i Det joniske hav, som ligger mellom Italia og Hellas, ble omdirigert til Aten.

Vindstyrken er på rundt 28 meter per sekund, ifølge det greske byrået for sivil sikkerhet. Grensen for at en storm skal kunne kalles en orkan, er en middelstyrke på 32,6 meter per sekund.

En seilbåt fortøyd utenfor øya Ithaka ble tatt av bølger, men de to passasjerene om bord klarte å komme seg til land, ifølge det statlige nyhetsbyrået ANA.

Det greske sikkerhetsbyrået har oppfordret de som er i utsatte områder om å unngå reiser så langt det er mulig.