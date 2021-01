Foto: JOSHUA ROBERTS, NTB/REUTERS Grytidlig onsdag morgen. Medlemmer av nasjonalgarden sover eller hviler i korridorene på Capitol Hill før riksrettsdebatten. De ønsker ingen gjentakelse at det som skjedde her forrige onsdag. Da ble Kongressen stormet av Trump-tilhengere som ville hindre at Joe Biden ble utpekt som president. Nå er både Washington D.C. og flere delstatshovedsteder i alarmberedskap. De er engstelige for hva som vil skje den neste uken. Verden USA Nå er nasjonalgarden på plass. Likevel frykter mange nye angrep.

Kan voldelige ekstremister i USA slå til på nytt før Trump går av som president? Nye detaljer er avdekket om stormingen av Kongressen. Det gjør mange nervøse.

13. jan. 2021 20:56 Sist oppdatert 47 minutter siden

Syv dager tidligere stormet inntrengere Kongressen. På innsiden fryktet politikerne for livet.

Onsdag morgen møttes de folkevalgte igjen. De skulle diskutere om president Donald Trump skal stilles for riksrett for det som skjedde akkurat her. Nå var det helt andre som fylte gangene.

Soldater fra nasjonalgarden sto i trappeløp, holdt vakt eller lå og sov på gulvet tidlig onsdag morgen, før debatten startet.

Opptil 20.000 fra nasjonalgarden skal forhindre at noen på nytt forsøker å forhindre at Joe Biden overtar som president, ifølge Reuters.

Samtidig finnes det andre tegn til uro.