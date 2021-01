Titalls opposisjonelle pågrepet i Hongkong

Flere titalls opposisjonelle i Hongkong er pågrepet som følge av den nye sikkerhetsloven som er innført, bekrefter politiske partier og en politikilde.

Medlem av Hongkongs opposisjonsparti Lam Cheuk-ting blir arrestert. Rundt 50 opposisjonelle i Hongkong skal være pågrepet som følge av den nye sikkerhetsloven som er innført. Foto: TVB via AP/ NTB

NTB-AP-AFP

6. jan. 2021 08:08 Sist oppdatert nå nettopp

Pågripelsene som ble kunngjort onsdag morgen, er de mest omfattende så langt. Både tidligere folkevalgte og demokratiaktivister er blant dem som er pågrepet, mistenkt for motarbeidelse av myndighetene, skriver South China Morning Post og Now News.

Opposisjonelle og deres partier opplyser på Facebook og Twitter at det dreier seg om minst 21 pågripelser. En høytstående politikilde sier til AFP at rundt 50 er pågrepet.

Den nasjonale sikkerhetsloven ble innført i Hongkong i slutten av juni som svar på protestene i 2019. De fleste skal være arrestert for å undergrave myndighetene.

Opposisjonspolitikere pågrepet

Minst sju av de pågrepne tilhører Hongkongs største opposisjonsparti – tidligere partileder Wu Chi-wai, tidligere folkevalgte Helena Wong, Lam Cheuk-ting og James To. En nøkkelfigur i 2014-protestene, Benny Tai, er også pågrepet.

Videre ble aktivisten Joshua Wongs bolig gjennomsøkt av politi, ifølge en melding på Wongs egen Twitter-konto. Wong sitter i fengsel der han soner en straff på 13,5 måneder.

Tre lokale medier, Stand News, Apple Daily og Inmediahk skal også ha blitt oppsøkt av politiet.

– Fjerner siste rest av demokrati

– Dette er virkelig de lange knivers natt, det største enkeltangrepet mot demokratiet i Hongkong til nå, skriver Antony Dapiran, en advokat som har skrevet bøker om byens protestbevegelse, på Twitter.

De fengslede skal ifølge en kilde i opposisjonen ha blitt tatt for å ha stemmesedler for valget i Hongkong, som skulle holdes i september i fjor, men som ble utsatt med henvisning til koronapandemien.

Maya Wang i kinesiske Human Rights Watch sier de kinesiske myndighetene med disse arrestasjonene fjerner siste rest av demokrati i Hongkong.

Flere av deltagerne i denne dokumentaren er blant de arresterte:

– Hvis vi mislykkes, blir Hongkong offisielt en politistat

Biden-administrasjonen støtter Hongkong

Også John Clancey, en amerikansk statsborger som er ansatt i advokatfirmaet Ho Tse Wai and Partners, var blant de pågrepne, ifølge to kilder. Advokatfirmaet er kjent for å jobbe med menneskerettssaker. En kilde sier til AFP at han er mistenkt for å ha motarbeidet myndighetene.

Antony Blinken, som er påtroppende president Joe Bidens tiltenkte utenriksminister i USA, sier Biden-Harris-administrasjonen vil stå sammen med folket i Hongkong mot Beijings angrep på demokratiet.

– De omfattende arrestasjonene av prodemokratiske demonstranter er et angrep på dem som tappert kjemper for universelle rettigheter, skriver Blinken på Twitter.