En hel verden virket overrasket over stormingen på Capitol Hill. Hadde de egentlig grunn til det?

Vanligvis er overgangsperioden et langt gjesp i amerikansk politikk. Det mest spennende er hvem den innkommende presidenten plukker ut til viktige jobber. Det mest skandaløse at den utgående presidenten benåder noen gamle venner.

Helt slik ble det ikke etter valget 2020.

Det går en rød linje fra Trumps første anklager om juks, via en støvete parkeringsplass i Philadelphia, til den dagen da kongressbygningen ble stormet og fem mennesker drept i Washington DC.

Foto: BRYNN ANDERSON / AP I måneder hadde president Donald Trump pisket opp stemningen. Han gikk til over 60 søksmål for å gjøre om valgresultatet, uten å få gehør. Men tilhengerne lyttet - og lot seg overbevise. Det skulle bli vilt, lovet Trump på forhånd om «folkemøtet» 6. januar. Det ble det. «Stop the steal!» Slagordet begynte å sirkulere i sosiale medier valgdagen. Så ble det ropt under stormingen av kongressen. Verden har spurt seg: Hvordan kunne det være så lett å innta kongressen? Men i ettertid spør mange også om dette: Hvorfor så vi ikke hva som kom?

Fra farse til tragedie

Allerede da Trump gikk på talerstolen natten etter valget 3. november, fikk verden et varsel om hva som var i vente.

Mens valgfunksjonærene talte stemmer, hevdet presidenten at han hadde vunnet. Han ville gå til retten for å få stanset opptellingen.

Allerede valgnatten hevdet Donald Trump at han hadde vunnet valget. Da gjensto det å telle mange millioner stemmer. Foto: CARLOS BARRIA, Reuters/NTB

Trump kunne lært av Richard Nixon, som tapte for John F. Kennedy med 0,1 prosent av stemmene. Mange mente at juks i Chicago og Texas hadde gitt Kennedy seieren. Men Nixon avviste oppfordringer om å protestere. Han sa det ville ødelegge bildet av amerikansk demokrati ute i verden.

Dessuten ville han bli stemplet som dårlig taper resten av livet.

Trump tenkte ikke slik. I delstater der han ledet, ropte tilhengerne «stop the count». I stater hvor han hang etter Joe Biden, var slagordet «count every vote».

Foto: Evan Vucci / AP Allerede valgnatten tvitret Donald Trump påstander om valgfusk: «They are trying to steal the election». 7. november ble Joe Biden utropt til valgvinner av nyhetsbyrået AP. Tilhengerne feiret i gatene. Dagen etter ble Facebook-gruppen «Stop the steal» en av de raskeste voksende i mediets historie. I dagene som fulgte spredte slagordet seg i flere sosiale medier. Ved stemmelokalene demonstrerte Trump-tilhengere mot påstått valgfusk. Joe Biden fikk over 81 millioner stemmer, 7 millioner flere enn motkandidat Trump. Det utgjorde 51,3 prosent av avgitte stemmer. Men Trump-tilhengerne trodde ikke på resultatet. De trodde på presidentens anklager om valgfusk.

Midt mellom død og porno

Samtidig som Biden ble utropt til valgvinner 7. november, innledet Trump-leiren til pressekonferanse på Four Seasons i Philadelphia. Ikke på luksushotellet i sentrum, men hos anleggsgartnere i familiebedriften Four Seasons Total Landscaping.

Trumps advokat, New Yorks tidligere borgermester Rudy Giuliani, stilte seg opp ved den provisoriske talerstolen. Bak ham var en garasjedør. Litt til høyre lå «Fantasy Island», en butikk som selger sexleketøy og porno. Vis-à-vis lå et krematorium. Om det er ett menneske som passer mellom en pornosjappe og et krematorium, så er det Giuliani, skulle TV-humoristene spøke senere.

Tross mye billig humor, advokaten opptrer ikke akkurat gratis. Ifølge flere amerikanske medier skulle han ha 20.000 dollar, eller 170.000 kroner, dagen for jobben. Før helgen meldte The Washington Post at Trump krangler om regningen.

Giuliani ville bevise storstilt valgfusk. Men han gjentok de samme historiene, uten bevis. Som at tellemaskinene var manipulert.

«Make America Rake Again!». «Lawn and Order!». Siden desember har familiebedriften Four Seasons Total Landscaping solgt klistremerker og hettegensere for mer enn en million dollar til turister som oppsøker åstedet for Trump-kampanjens pinligste øyeblikk. Foto: John Minchillo / AP

Dette hadde Trump hevdet helt siden Barack Obamas valgseier i 2012. Sist sommer begynte Trump også å hevde at poststemmer var mistenkelige. At valget kunne bli stjålet fra ham.

Som The Atlantic oppsummerer det: Kron – jeg vinner. Mynt – du taper. En vinn-vinn-strategi.

Rampelyset kan være nådeløst, og varmt. Rudy Giuliani så ut som om han smeltet. Foto: Jacquelyn Martin, AP/NTB

Advokaten som smeltet

Ti dager senere kom Giuliani i rampelyset igjen. Kanskje var det TV-lysene under pressekonferansen som gjorde at journalisten fra The New York Times trodde at mannen begynte å smelte.

Mens advokaten oppfordret journalistene til å ta anklagene om valgjuks på alvor, ble det umulig å konsentrere seg om annet enn de mørkebrune bekkene som rant ned langs kinnene hans.

Når journalister ringer eksperter etter en politisk pressekonferanse, er det vanligvis professorer i historie eller statsvitenskap de søker hjelp fra. Etter Giulianis opptreden måtte frisører og sminkører til pers. Konklusjonen? Normal hårfarge renner i alle fall ikke slik. Brukte mannen mascara i håret?

Sidney Powell hevdet at maskinene som ble brukt til å telle stemmer var laget av venezuelanere. Diktatoren Hugo Chawez skulle stå bak. Han døde i 2013. Den canadiske bedriften bak maskinene har senere saksøkt Powell og krever 1,3 milliarder dollar i erstatning. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters/NTB

Advokaten som kom inn fra kulden

Rudy Giuliani var ikke Trumps eneste advokat, presidenten hadde en liten hær av juridiske rådgivere. En av dem var Sidney Powell, som i et TV-intervju lovet en rettssak med «bibelsk størrelsesorden».

Men selv Donald Trumps ivrigste heiagjeng i Fox News fikk nok av Powell. TV-stasjonens mest populære programleder er Tucker Carlson. Torsdag 19. november fortalte Carlson seerne at han ba henne komme med bevisene.

– Men hun sendte oss aldri noe bevis, tross at vi ba om det flere ganger, vi ba høflig. Ikke én side. Da vi fortsatte å mase, ba hun oss slutte å kontakte henne.

Noen dager etter at Tucker Carlson hudflettet henne, fikk hun sparken fra Trumps lag av advokater.

Forbauselsen var derfor stor da det lakk ut detaljer fra et møte i Det hvite hus fredag 18. desember. Sidney Powell var tilbake.

Hun var i Det hvite hus med sin klient Michael Flynn. Han var Trumps første sikkerhetsrådgiver og fikk sparken etter tre uker. Nå skulle de gi presidenten råd.

Stjerneadvokatene: Rudy Giuliani og Sidney Powell. Foto: Jacquelyn Martin, AP/NTB

Særlig to opplysninger fra møtet vakte stor oppsikt. Flynn mente presidenten burde innføre unntakstilstand for å beholde makten.

Trump selv foreslo å utnevne Sidney Powell som spesialetterforsker. Hun, konspirasjonsteoretikeren, skulle avsløre valgjukset.

Lite igjen for pengene

Allerede før valget sa presidenten at den endelige avgjørelsen ville komme i domstolene, dersom han ikke vant opptellingen.

I alt er det snakk om over 60 saker som har kommet helt frem til en dommer. Trumps tilhengere fnyser når de blir påminnet at så godt som alle er tapt. Juridisk sett er det nemlig ikke riktig.

De fleste sakene var så dårlig begrunnet at dommerne avviste dem før de kom til full behandling.

Så kort kan et dårlig begrunnet søksmål avvises. Foto: Skjermdump fra USAs høyesterett

I Wisconsin sa en føderal dommer at det ville være «den merkeligste kjennelse i denne domstolens historie» om han skulle godta Trumps argumenter. Han var for øvrig utnevnt av Trump. Samtidig hadde Trump en annen advokat i Wisconsins høyesterett. Der sa en av dommerne rett ut at Trumps argumenter smakte av rasisme.

Og slik har advokatene gått fra rettssal til rettssal, mens Joe Biden har hatt en stri tørn med å forberede seg til første dag på jobben.

Biden fikk ikke hjelp

Maktskifte etter valg i USA er en blanding av lover, regler og tradisjoner. Trump har brutt med alt.

Få dager etter at Donald Trump vant valget i 2016, inviterte Barack Obama ham til Det hvite hus. Her stilte han statsapparatet til Trumps disposisjon, slik at den nye presidenten skulle være best mulig forberedt.

Donald Trump og Barack Obama har aldri hatt en god tone, men Obama hjalp Trump med overgangen i 2016. Foto: KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB

Dette er viktig. Undersøkelseskommisjonen etter terrorangrepene 11. september 2001 konkluderte med at den rotete overgangen da George W. Bush skulle overta etter Bill Clinton, bidro til at Bush ikke var godt nok forberedt på terrortrusselen.

Kanskje mest alvorlig var det at Biden og rådgiverne ikke fikk tilgang til regjeringens sikre datanettverk. Dermed ble de mer utsatt for spionasje.

Det tok tre uker før Trump ga etter.

Rundt ham begynte imidlertid støttespillere å se hvor det bar.

Press og trusler

Ute i delstatene slo republikanske guvernører det fast: Valget hadde gått riktig for seg. Dommere Trump utnevnte, sa rett ut at presidenten ikke hadde noen sak. Selv Chris Krebs, mannen Trump ansatte for å sørge for datasikkerhet rundt valget, erklærte at det ikke fantes spor av valgfusk.

Da ga Trump ham sparken.

Det sies at Donald Trump kan skru på sjarmen når han trenger det. På samme måte kan han være direkte truende.

Politikere og ledende valgfunksjonærer i viktige vippestater har fått både hissige telefoner og invitasjoner til Det hvite hus de siste månedene.

Brad Raffensperger sa gang på gang at Trumps «fakta» var tull og tøys. Han ble en helt for mange, mens Trump skjelte ham ut. Foto: John Bazemore, AP/NTB

I Georgia var lokale ledere forberedt på telefonen som kom. Da Donald Trump ringte administrasjonsminister Brad Raffensperger lørdag 2. januar, tok partifellen opp hele den nesten timelange samtalen.

Det var dynamitt.

Presidenten som hevdet at han var utsatt for valgfusk, ba Raffensperger om å «finne stemmer». Han lokket og truet.

Stormen mot kongressen

Så endte det bokstavelig talt i en blodig tragedie.

Under valgkampen hevdet Trump at han ikke visste noe om den høyreekstreme gruppen Proud Boys. Men i en direktesendt TV-debatt kom oppfordringen: «Stand back and stand by». Hold dere i bakgrunnen, men vær klare.

Onsdag 6. januar sto Proud Boys og mange andre Trump-tilhengere og jublet for presidenten i Washington.

De var klare.

Siden før jul oppfordret Trump sine tilhengerne til å komme på folkemøtet. Han lovet store ting. Selv hevdet han at det måtte stå 250.000 mennesker der.

Mer edruelige anslag i mediene sa rundt 10.000.

Fra talerstolen gjorde Trump det klart at de ikke ville lykkes uten kamp.

– «Du vil aldri ta tilbake landet vårt med svakhet. Du må vise styrke. Du må være sterk».

Foto: John Minchillo / AP Tusener begynte å marsjere. Presidenten lovet å marsjere sammen med hordene. Isteden reiste han hjem og så stormingen fra TV. Noen brøt forbudet mot å bære våpen i byen. Andre hadde håndjern. En mann kom til byen med hjemmelaget napalm. Utenfor Kongressen dinglet en galge faretruende. Det ble plassert bomber ved viktige bygg. Vanligvis får man knapt ta med seg en håndveske inn hit. Nå trampet opprørere rett inn. Innendørs ble de folkevalgte evakuert i all hast. De fryktet for livet. Det så ut som besetningen på et sirkus. En mann i følget, ikledd hatt med horn, hevder å være sjaman for konspirasjonsteoretikerne Qanon.

For første gang siden 1814 ble kongressbygningen stormet. Den gang var det britiske soldater som sto for hærverket.

Nå var det en broket forsamling. Mellom nynazister, rasister, konspirasjonsteoretikere og voldsforherligere marsjerte tilsynelatende vanlige velgere.

De trodde på Trumps påstander om at valget var stjålet.

Kaoset lignet et sirkus, men det viste seg å være langt mer organisert. Snart kom det frem at FBI var varslet om at ekstremister dro til Washington forberedt på «vold og krig». Nå frykter folkevalgte over hele landet for sikkerheten etter en serie trusler om nye angrep.

En dag for historiebøkene

Scenene som utspilte seg i «folkets hus» vil gå inn i historien.

Politikerne fikk beskjed om å ta på seg gassmasker og legge seg på gulvet. Beskyttet av væpnet politi ble de dratt ned i kjelleren.

I Representantenes hus ble folk evakuert i all hast. Foto: Andrew Harnik / AP/ NTB Bildene av kaos i det amerikanske demokratiets høyborg gikk verden rundt. Foto: Andrew Harnik / AP

Ba presidenten gripe inn

Hvor var forsterkningene? Nasjonalgarden?

Ikke å se.

Påtroppende president Joe Biden holdt en følelsesladet TV-tale der han ba presidenten om å gripe inn.

I en videomelding ba Trump demonstrantene til slutt, flere timer etter stormingen, om å holde opp. Han føyde til at de var patrioter, spesielle og at han «er glad i dem».

Brad Raffensperger, som hadde delt lydopptak av Trumps telefonsamtale, ble også utsatt for trusler og evakuert fra kontoret sitt i Atlanta. Foto: Alyssa Pointer / Atlanta Journal-Constitution/AP/NTB

I ettertid hevdet Trump at han «øyeblikkelig» mobiliserte nasjonalgarden. Det føyer seg inn i rekken av løgner. Newsweek forsøkte å finne ut hvorfor det tok så lang tid før soldatene beveget seg mot byen. Visepresident Mike Pence, lederne i kongressen og ordføreren i Washington tryglet forsvarsdepartementet om hjelp. Ifølge The Washington Post satt Trump klistret til TV-skjermen, lite villig til å snakke med noen.

Dagen etter beklaget presidenten opptøyene, og lovet et fredelig presidentskifte den 20. januar. Men over hele USA frykter amerikanere nå mer vold.

Joe Biden tar over et annet Amerika. Ett som har opptrådt på nivå med en bananrepublikk, ifølge ekspresident George W. Bush. Ett som nå har erfart sin krystallnatt, ifølge eksguvernør Arnold Schwarzenegger.

Begge er partifeller av Trump.

Trump selv har snakket om «helbredelse og forsoning» i en video.

Men medarbeidere i Det hvite hus skal ha røpet overfor The New York Times at Trump raskt angret på den milde tonen.

Rådgiver Peter Navarro forlater Det hvite hus onsdag 13. januar med et fotografi av møtet mellom Donald Trump og Kinas president Xi Jinping. Trump-administrasjonen er i ferd med å flytte ut. Foto: Erin Scott, Reuters/NTB

For andre gang må han forberede seg på en riksrettssak i Senatet. Han sliter med å finne gode advokater som kan hjelpe ham, men Rudy Giuliani tilbyr sine tjenester.

Donald Trump har fortsatt ikke lyst til å flytte ut av Det hvite hus. Han er president i fire dager til.

Verden holder pusten.

20. januar får Joe Biden adresse Det hvite hus. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters/ NTB

Kilder: New York Times, Washington Post, BBC, The Atlantic