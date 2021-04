Mange sivile drept i kamper i Etiopia

Rundt 100 sivile er drept de siste dagene i kamper på grensen mellom regionene Afar og Somali i Etiopia, opplyser en polititopp til Reuters.

NTB-AFP

Nå nettopp

Volden illustrerer at statsminister Abiy Ahmed har sikkerhetsutfordringer som favner langt bredere enn konflikten som herjer i Tigray lenger nord.

Begge sider bekrefter at kampene startet fredag. Men de anklager hverandre for å ha utløst volden i et område som både Afar og Somali gjør krav på.

Kampene pågikk fremdeles tirsdag, opplyser visepolitisjef Ahmed Humed i Afar på telefon til nyhetsbyrået Reuters.

Han sier at rundt 100 er drept og at volden skyldes et angrep fra naboregionens styrker.

– Skjøt vilkårlig

En talsmann for Somali-regionen sier at 25 personer ble drept fredag, og at et «ukjent antall sivile» tirsdag ble drept i et angrep fra de samme styrkene.

Opplysningene har ikke latt seg bekrefte fra uavhengig hold. En tjenestemann i Afar-regionen sier til nyhetsbyrået AFP at styrker fra Somali først «skjøt vilkårlig mot lokale innbyggere og drepte over 30 sivile gjetere».

– Lokalbefolkningen slo angriperne tilbake, sier Ahmed Kaloyte.

Tirsdag morgen vendte imidlertid noen av spesialstyrkene tilbake med tyngre våpen, og «et ukjent antall sivile, blant dem kvinner og barn, ble drept mens de sov», hevder han.

Abdo Heloe, en talsmann for Somali, sier på sin side styrker fra Afar startet et uprovosert angrep på gjetere.

Opptrapping

Den regionale grensekonflikten mellom Afar og Somali er eldre enn krigen som brøt ut i Tigray-regionen da den føderale regjeringen gikk til aksjon der.

Etiopia er delt inn i ti delvis selvstyrte føderale regioner, og grensene mellom dem følger i stor grad etniske skillelinjer. Strid om land og politikk mellom delstatene utløser ofte vold.

Volden har blitt trappet opp mens fredsprisvinner Abiys regjering forsøker å få kontroll over Tigray. Tirsdag hevdet lokale myndigheter i et område i regionen Amhara at 68 mennesker nylig ble drept i et angrep – uten å oppgi ytterligere opplysninger om hvem som kan ha stått bak.