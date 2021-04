25-åring skal ha drept en politimann ved Kongressen. I forkant viste han tegn til paranoia og hyllet amerikansk muslim.

Noah Green kjørte inn i en politisperring ved Kongressen og drepte en politimann, melder amerikanske medier. Så ble Green selv drept. Like i forveien viste han tegn til et mentalt sammenbrudd.

Noah Green kjørte denne bilen inn i en sperring mindre enn hundre meter fra Capitol-bygningen. Han skal deretter ha viftet med en kniv og angrepet politifolkene, før han selv ble skutt. Foto: CARLOS BARRIA/Reuters/NTB

3. apr. 2021 21:31 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag kveld norsk tid ble en personbil kræsjet inn i en politisperring ved Kongressen. Bilføreren kom ut av bilen, viftet med en kniv og kastet seg frem mot vaktene, ifølge politiet.

Politimannen William «Billy» Evans ble drept, mens en annen ble skadet. Deretter skjøt politiet mot gjerningsmannen og drepte ham.

De store amerikanske mediene skriver at gjerningsmannen var 25 år gamle Noah Green fra Indiana. Den store gåten er hva som motiverte ham til å gjennomføre angrepet. Politiet har ennå ikke presentert noen teorier.

Angrepet har rystet et Washington som knapt har kommet seg etter stormingen av Capitol den 6. januar.

Reuters har hentet dette bildet av Noah Green fra Facebook-siden hans. Facebook-kontoen er nå blitt slettet av Facebook. Foto: FACEBOOK/NOAH GREEN/Reuters/NTB

Familien ble bekymret for den mentale helsen

I forkant av angrepet hadde Noah Green vist tegn til å gå opp i limingen, opplyser broren Brendan Green til Washington Post.

Green har på Facebook skrevet om «sluttiden», antikrist og myndighetenes «tankekontroll», melder Reuters.

Mens han var yngre spilte Noah Green på universitetets lag i amerikansk fotball. Siden ble han sterkt religiøs og viste tegn til paranoia.

På Capitol har det amerikanske flagget blitt heist på halv stang. Foto: Alex Brandon/AP/NTB

Han anklaget lag- og romkamerater for uten hans viten å ha gitt ham den angstdempende medisinen Xanax. Green hevdet episoden gjorde ham til en stoffmisbruker og fikk ham til å isolere seg.

– Han hadde hallusinasjoner, hjerteklapp, hodepine og selvmordstanker, noe som kan ha vært knyttet til stoffmisbruk eller psykiske lidelser, sier broren til Washington Post.

Den 17. mars skrev Noah Green på sin Facebook-side at «de siste årene har vært tøffe og de siste månedene har vært tøffere».

Tilhenger av kjent muslimsk leder

På Facebook-siden sin hadde Green ført opp seg selv som «Tilhenger av Farrahkan» – en henvisning til Louis Farrahkan, lederen for Nation of Islam, en gruppe som rekrutterer svarte amerikanere. Han siste post på Facebook hadde en link til en video med Elijah Muhammad, grunnleggeren av Nation of Islam. Green skrev at det var en «guddommelig advarsel til oss alle i de siste dagene til verden slik vi kjenner den».

Green søkte i desember 2020 om å få endret navnet sitt til Noah Zaeem Muhammad, men møtte ikke opp til høringen i Indianapolis forrige tirsdag, skriver The New York Times.

Han skrev også den 17. mars at livet hans hadde vært på rett vei før han ble hindret av stoffer som han «uvitende» tok.

Politiet har sagt at de ikke tror angrepet på Kongressen var en terrorhandling.

Politimannen William «Billy» Evans ble drept i angrepet. Foto: U.S. CAPITOL POLICE/Reuters/NTB

Drept politimann hylles som en helt

Politimannen som ble drept, William ‘Billy’ Evans, hadde vært i politistyrken til Kongressen i 18 år. Evans var en «martyr for demokratiet», skriver Kongressens leder, speaker Nancy Peloci, i et brev til sine kolleger.

Hun skriver at Evans viste stort mot, ifølge The New York Times.

Familien til Noah Green har i en uttalelse skrevet at de «føler stor sympati for politimannen som ble drept og andre som ble skadet».