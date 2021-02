Danske helsetopper mente norsk korona-analyse var «helt på jordet», men følte de måtte bruke den

På podiet sto den danske statsministeren og helsedirektøren sammen og forkynte felles budskap. På bakrommet var situasjonen en helt annen.

Statsminister Mette Frederiksen og Søren Brostrøm, som er direktør for den danske helsedirektoratet, Sundhedsstyrelsen, på en pressekonferanse i januar i år. En granskingsrapport viser at de har vært uenige om mye i året som har gått. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

11. feb. 2021 18:51 Sist oppdatert 15 minutter siden

For snart et år siden grep politikere inn i folks liv på en måte som ikke har skjedd siden krigen. Norge stengte ned like etter danskene de dramatiske marsdagene. Senere har landene i stor grad fulgt hverandre.

En fersk gransking på oppdrag fra det danske Folketinget viser hva som skjedde i kulissene da statsminister Mette Frederiksen stengte skoler, grenser og butikker i mars i fjor. Rapporten gir et innblikk i en helt unik situasjon: Et nytt virus, politikk, jus, tidsnød og folkehelsen satte maktapparatet på prøve. SMS-er og e-poster viser at det var høy temperatur.

For eksempel kan vi lese hvordan det danske helsedirektoratet nærmest følte seg presset til å lage skrekkscenarioer basert på analyser fra Norge. Mer om dette lenger ned i saken.