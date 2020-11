Når kommer de første resultatene? Hva bør du følge med på? Her er din guide til USA-valgnatten.

Allerede klokken 01.00 natt til onsdag får vi de første svarene. Men det kan ta lang, lang tid før vi vet hvem som har vunnet presidentvalget.

I flere delstater er man allerede i gang med å telle opp forhåndsstemmene. Bildet er fra Laudrehill i Florida i forrige uke. Lynne Sladky / AP / NTB

9. november 2016: Det var så langt på natt at det nesten var tidlig morgen i New York. Klokken var 02.30 lokal tid da det ble klart at Donald Trump hadde vunnet i delstaten Wisconsin.

Dermed hadde han det flertallet han trengte for å bli USAs neste president.