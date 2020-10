Politiaksjon etter «sikkerhetshendelse» på oljetanker utenfor England

Britisk politi sier de håndterer en pågående hendelse på en oljetanker i Den engelske kanal.

25. okt. 2020 16:10 Sist oppdatert 10 minutter siden

Ifølge Sky News skal et mindre antall blindpassasjerer ha blitt oppdaget ombord på skipet Nave Andromeda søndag morgen.

Ifølge nyhetskanalen har det også kommet rapporter om at deler av mannskapet har gått i dekning på skipet. Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene.

Skipet skal ha sendt ut nødsignal søndag morgen.

Et politihelikopter sirkler over skipet, ifølge Isle of White Radio. De omtaler hendelsen som et kapringsforsøk. En sikkerhetssone på fem nautiske mil er opprettet rundt skipet.

Ifølge Reuters skulle skipet ankommet Southampton søndag morgen. Skipet har seilt fra Lagos.