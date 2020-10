70.000 evakuert fra skogbrann i det sørlige California – to brannmenn kritisk skadd

70.000 personer er mandag evakuert som følge av en skogbrann som sprer seg hurtig like sør for Los Angeles. To brannmenn er kritisk skadd.

Brannmenn jobber for å stanse brannen. To er skadd. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

NTB

26. okt. 2020 22:19 Sist oppdatert nå nettopp

Brannområdet er særs røykfylt. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Byen Irvine, like sør for Los Angeles, var røykfylt i morgentimene mandag. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Brannen har spredd seg til 16 kvadratkilometer. Foto: KNBC-TV / AP / NTB

Brannen dekket 16 kvadratkilometer kort tid etter at den startet i Orange County like etter soloppgang mandag morgen.

Sterke vindkast har ført flammene mot Irvine der det bor 280.000 personer. 70.000 er evakuert.

To brannmenn er kritisk skadd med andre- og tredjegradsforbrenninger over store deler av kroppen.

Det er målt vindstyrke opp mot 15 meter i sekundet i lavlandet og 30 meter i sekundet i høyden. På grunn av den sterke vinden ble brannhelikoptrene en periode satt på bakken.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.