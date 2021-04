Biden med streng straff mot Russland

Russland sier de må svare, etter at president Joe Biden straffer dem strengt for innblandingen i fjorårets valg.

I 2011 møtte daværende visepresident Joe Biden Russlands president Vladimir Putin. Nå inviterer Biden til nytt toppmøte, men først straffer han Putin. Foto: Alexander Zemlianichenko, AP/NTB

Nå nettopp

Torsdag gjentok den amerikanske regjeringen at president Biden ønsker et toppmøte med sin russiske kollega Vladimir Putin.

Men det som fikk oppmerksomhet var at Biden samtidig innfører strenge straffetiltak.

Ti russiske diplomater i Washington må pakke sammen og reise hjem. Samtidig innfører det amerikanske finansdepartementet straffetiltak mot 32 personer og bedrifter. Det blir også vanskeligere for den russiske staten å låne penger i USA.

Straffetiltakene kommer som en respons på russernes innblanding i 2020-valget. Biden reagerer også mot hacking av amerikanske bedrifter.

Nasjonal krise

I et brev til kongressen skriver Det hvite hus at russernes handlinger har ført til en «nasjonal krisetilstand» i USA.

Biden skriver at han måtte gjøre noe mot den «uvanlige og ekstraordinære trusselen mot nasjonens sikkerhet, utenrikspolitikk og økonomi».

Ifølge FoxNews skriver Biden at russerne forsøkte å undergrave frie og demokratiske valg.

Fakta Sanksjonene Sanksjonene skal først og fremst straffe russernes forsøk på å påvirke amerikanske valg.

De rammer også bedrifter som deltok i hackingen av IT-selskapet SolarWind.

Enkeltpersoner som er knyttet opp mot den russiske overtagelsen av Krim straffes også.

Seks russiske teknologibedrifter straffes, de anklages for å hjelpe russisk etterretning.

Biden vil også se om han kan følge opp Trumps trusler om å hindre amerikanske bedrifter i å selge teknologi til Russland.

Amerikanske banker kan ikke direkte kjøpe russiske statsobligasjoner. Men kritikere sier de kan finne veier rundt.

10 russere utvises fra Washington DC. Vis mer

Harde russiske reaksjoner

USAs utenriksminister Anthony Blinken sa samtidig at USA også vil «se etter muligheter for å samarbeide med Russland. Målet er å skape et mer stabilt og forutsigbart forhold, i tråd med amerikanske interesser».

Den invitasjonen ble overskygget av straffetiltakene. FoxNews siterer Kremls pressetalsmann Dmitry Peskov. Han sa at Russland fordømmer sanksjonene:

«Vi oppfatter dem som ulovlige. Uansett gjelder prinsippet om gjensidighet: Gjensidighet som best tjener våre interesser».

Russisk UDs pressetalskvinne Maria Zakharova siteres i The New York Times. Hun sier at russerne er nødt til å svare på tiltakene.

Hun forteller at den amerikanske ambassadøren i Moskva allerede er blitt innkalt til utenriksdepartementet.

I 2018 møttes Donald Trump og Vladimir Putin i Finland. Foto: Pablo Martinez Monsivais, AP/TT/NTB

Linjeskifte etter Trump

Biden overtok etter at USAs forhold til Russland hadde gått gjennom store svingninger. Donald Trump avviste etterretningsrapportene som slo fast at russerne forsøkte å hjelpe ham i 2016-valget.

Han la samtidig vekt på å ha et godt forhold til Vladimir Putin. Etter et av toppmøtene med Putin sa Trump at han trodde mer på russerens avvisning av innblanding, enn sine egne etterretningstjenester.

Allikevel utviste Trump 60 russiske diplomater i 2018. Det var en samlet vestlig reaksjon etter at russisk etterretning forgiftet den tidligere spionen Sergej Skripal.

Amerikanske medier skriver at Bidens reaksjon på innblandingen er et klart linjeskifte. The New York Times kaller Trumps sanksjoner «dask på lanken», mens Bidens er utformet for å ramme hardt.

CNN skriver at sanksjonene viser at Biden er mer villig til å stille russerne til ansvar «etter at Trump-regjeringens embetsmenn måtte danse rundt tidligere president Donal Trumps stadige uvilje mot å kritisere Moskva.»