I mars sa helseministeren at pandemien snart var ferdig. Nå brennes likene raskere enn noen rekker å telle dem.

Indiske myndigheter har mistet kontrollen over koronasmitten. Over 300.000 nye tilfeller registreres nå hver eneste dag.

23. apr. 2021 22:14 Sist oppdatert 53 minutter siden

Den siste twittermeldingen til Vinay Srivastava var en desperat bønn. Oksygenmetningen i blodet hans dalte raskt.

«Når kommer noen for å hjelpe meg?» spurte han sine følgere.

Den 65 år gamle journalisten fikk aldri den hjelpen han trengte. Selv ikke etter at oksygennivået falt langt under normalnivået på 95–100. Forrige helg døde han hjemme i den nordindiske byen Lucknow, under en time etter at han sendte ut nødropet sitt på Twitter.

– Vi gjorde alt vi kunne, men vi klarte ikke å finne en oksygentank til ham, sier Harshit Srivastava til den indiske avisen The Print.

Rekordhøye smittetall

65-åringens fortvilte sønn forteller hvordan han forsøkte å få flere av byens sykehus til å ta inn faren, men at systemet var så overbelastet at han ikke fikk hjelp.

– Faren min brukte alle pengene sine på å hjelpe folk som slet i pandemien. Men da han selv kjempet for livet, fantes det ingen hjelp for ham, sier Harshit Srivastava.

Over hele India er store deler av helsevesenet i ferd med å kollapse etter at den andre store smittebølgen traff landet som en tsunami i begynnelsen av april.

De siste dagene er over 300.000 nye smittetilfeller blitt registrert hver eneste dag. Ingen andre land har hatt så mange nye tilfeller pr. dag som det India har akkurat nå.

Høye mørketall

Fredag ble det meldt om 2263 nye dødsfall som en følge av koronapandemien. Hittil er over 180.000 mennesker døde av koronaviruset, ifølge offisielle tall.

Trolig er det tallet langt høyere, ifølge flere indiske medier.

– Vi kommer kanskje aldri til å få vite hvor mange liv som går tapt til dette viruset, skriver den indiske kommentatoren Barkha Dutt i The Washington Post.

Et familiemedlem av en avdød leser en siste bønn ved et krematorium i Jamma i India. Foto: Channi Anand / AP / NTB

Hun illustrerer påstanden med en observasjon: Denne uken var hun i Ghaziabad, like utenfor hovedstaden New Delhi. Utenfor et krematorium talte hun 20 lik på en time. Samme dag viste den offisielle statistikken at åtte personer var døde av koronaviruset.

Kremasjonsovnene smelter

Over hele India melder krematoriene om ekstreme tilstander. Flere av dem er nå i drift hele døgnet for å håndtere alle de døde. I Gujarat, vest i landet, har metalldeler på innsiden av kremasjonsovnene begynt å smelte på grunn av den konstante og høye varmen.

– Frem til mars kremerte vi rundt 20 lik om dagen. Men den siste måneden har vi fått inn over 80 hver dag, sier en ansatt ved et krematorium i byen Surat i Gujarat til nyhetskanalen Al-Jazeera.

Statsminister Narendra Modi, som selv kommer fra Gujarat, opplever nå et raskt voksende raseri mot myndighetene og måten denne krisen blir håndtert på.

Indias statsminister, Narendra Modi, fikk sin andre dose med koronavaksine 8. april. Han blir nå kritisert for håndteringen av den andre smittebølgen. Foto: PRESS INFORMATION BUREAU / Reuters / NTB

Ikke minst fordi det bare er halvannen måned siden landets helseminister kunngjorde at landet var i «sluttfasen» av koronapandemien.

I stedet gikk smittetallene rett til værs.

Hvorfor det?

Massetreff ved Ganges

Trolig skyldes det en kombinasjon av årsaker, skriver magasinet Foreign Policy:

Den britiske varianten av viruset har spredt seg svært raskt de siste ukene, i likhet med hva vi har sett i Norge og andre land.

En ny, indisk variant av viruset har også vist seg å være mer smittsomt enn tidligere mutasjoner.

Valgkamparrangementer på lokalt nivå har bidratt til at store folkemengder har samlet seg i flere deler av landet.

Flere millioner mennesker deltok nylig på en hindu-festival ved Ganges-elven. Minst 1000 nye tilfeller ble påvist i kjølvannet av dette massemøtet.

Myndighetene har ikke vært forberedt på en ny bølge, og de reagerte svært tregt da smittetallene begynte å stige i april.

En koronapasient får oksygen mens han venter utenfor et sykehus i Ahmedabad tidligere denne uken. Foto: Ajit Solanki / AP / NTB

Flyr inn oksygenmaskiner fra Tyskland

De siste dagene er det spesielt mangelen på oksygen som har skapt problemer over hele India. Koronaviruset fører ofte til åndedrettsproblemer. Uten respiratorer eller andre former for hjelp til å sikre oksygentilgang, øker dødeligheten dramatisk.

Sykehus i flere byer melder nå om prekær mangel på oksygen. Det indiske flyvåpenet er tatt i bruk for å frakte oksygentanker til stedene med størst behov, men mange pasienter dør før de får hjelp.

Krematoriene er overbelastet over hele India. Bildet er fra New Delhi denne uken. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters / NTB

23 oksygengeneratorer – industrielle maskiner som kan hente ut oksygen fra luften – er nå bestilt fra Tyskland og skal fraktes til India så raskt som mulig, ifølge det indiske forsvarsdepartementet.

Maskinene kan produsere 2400 liter oksygen i timen.

Pasientene slipper ikke ut av sykebilene

Men dette løser bare ett av problemene.

– Alle telefonlinjene er overbelastet. Folk ringer nødtelefonene i ett sett. Det er fullt av folk utenfor sykehusene, sier Atul Gogia ved Sir Ganga Ram-sykehuset i Delhi til BBC News.

Han legger til:

– Ambulansene står parkert utenfor med pasienter som venter på å komme seg inn. Problemet er at det ikke er plass.