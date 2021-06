IS er fortsatt aktiv. Nye tilhengere rekrutteres. En norsk 14-åring ble tatt for å lage dette.

To år etter at IS ble beseiret i Syria, greier de fortsatt å mobilisere nye tilhengere – også ungdommer i Norge.

«Du la deg ut med Den islamske staten. Så vent oss snart», lyder trusselen som en 14-årig norsk gutt laget for Den islamske staten (IS). Dette ble oppdaget i 2017 forbindelse med at amerikanske myndigheter rullet opp en sak mot en ung amerikansk kvinne som rekrutterte for IS på nettet. Foto: Påtalemyndigheten i USA

29. juni 2021 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

Gutten var ikke alene på rommet sitt hjemme i Oslo. 16-åringen chattet med en voksen mann i en av verdens mest brutale organisasjoner, den såkalte islamske staten. De snakket om farlige ting utover høsten 2020 og frem til han ble pågrepet 4. februar i år – to år etter at IS var nedkjempet i Syria.

Gutten brukte mye tid på nettet og ble radikalisert, kom det nylig frem i retten: Skulle han utløse et bombebelte? Hvordan kunne han lage gift og eksplosiver? Han spredte IS-propaganda, mener politiet.