Ny rettsrunde for Navalnyj – anklages for ærekrenkelse

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj må møte i retten igjen onsdag. Han beskyldes for ærekrenkelser mot en veteran fra andre verdenskrig.

Aleksej Navalnyj i et videoopptak fra fengslingsmøtet mandag. Onsdag må han møte i retten igjen, i en sak om ærekrenkelse mot en tidligere soldat. Foto: Youtube-kanalen Navalnyj Life / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

19. jan. 2021 11:50 Sist oppdatert nå nettopp

Den tidligere soldaten var i fjor sommer med i en video som støttet grunnlovsendringene som gjør at president Vladimir Putin kan sitte ved makten til 2036. En komité som gransker alvorlige forbrytelser, mener mannens ære og verdighet ble krenket da Navalnyj delte videoen på Twitter. Han omtalte da krigsveteranen og andre i videoen som «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet».

Saken mot Navalnyj ble innledet i juni, men ble satt på vent mens han lå på sykehus etter å ha blitt forgiftet i august.

Beryktet fengsel

Den 44 år gamle regimekritikeren ble mandag fengslet i en måned for å ha brutt meldeplikten knyttet til en betinget dom fra 2014. De siste månedene har han oppholdt seg i Tyskland, der det ble påvist at han hadde blitt utsatt for den sovjetisk-utviklede nervegiften novitsjok. Navalnyj ble pågrepet da han returnerte til Russland søndag.

En rettighetsgruppe sier Navalnyj sitter i varetekt i det beryktede fengselet Matrosskaja Tisjina (Matrosens stillhet). Flere innsatte, blant dem advokat og korrupsjonsvarsler Sergej Magnitskij, har dødd under uklare omstendigheter i fengselet.

Myndighetene har ikke sagt noe om hvor Navalnyj befinner seg. Rettighetsgruppen sier Navalnyj har det bra etter forholdene, og at vaktene i fengselet ikke har utsatt ham for moralsk eller fysisk press.

Kan bli sittende i flere år

Bruddet på meldeplikten kan føre til at Navalnyj må sone hele eller deler av den gamle dommen på tre og et halvt års fengsel. Blir han dømt for ærekrenkelser, har det en strafferamme på inntil fem år i fengsel, i tillegg til bøter på opptil 5 millioner rubler – snaut 600.000 kroner.

Navalnyjs støttespillere mener begge rettsprosessene mot ham er politisk motivert.