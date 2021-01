Direktestudio: Biden-innsettelsen

Donald Trump og hans advokat Rudy Giuliani sammen på Trumps golfklubb i Bedminister i New Jersey i august. Foto: Susan Walsh, AP Photo/NTB

Donald Trump forventes å komme med en video i dag, hans siste fulle dag som USAs 45. president.

Videoen ble spilt inn mandag, skriver The Washington Post. Det ventes at det blir en skrytevideo over hans fire år i Det hvite hus.

I tillegg til videoen, kan han offentliggjøre en rekke benådninger i dag. Trump-rådgivere sier at han forbereder å benåde eller omgjøre straffen til mer enn 100 personer. Blant dem som kan bli benådet er rapperen Lil Wayne, melder Reuters. Nyhetsbyrået melder også at Trumps advokat Rudy Giuliani og den tidligere topprådgiveren Steve Bannon ikke blir benådet.