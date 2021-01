Kongressbygningen evakuert etter brann under motorvei

Kongressbygningen i Washington D.C. ble evakuert, og en generalprøve på Joe Bidens innsettelse ble stanset, på grunn av en brann i et nærliggende kvartal.

18. jan. 2021 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

Kort tid etter evakueringen mandag ettermiddag norsk tid ble det bekreftet at den ikke skyldtes en direkte trussel mot kongressbygningen. Folk ble likevel bedt om å bli innendørs og å fjerne seg fra vinduer.

En rekke deltakere i en generalprøve på presidentinnsettelsen onsdag, deriblant et militært korps, ble sendt innendørs, til et trygt sted i kongressbygningen.

Brannvesenet i Washington D.C. skriver på Twitter at det brant under motorveien I-695, som ligger drøyt 900 meter sør for kongressbygningen.

Ifølge nyhetsbyrået AP oppstod det brann i en leir for hjemløse.

Secret Service skriver på Twitter at nedstengingen er midlertidig og ikke representerer noen trussel for befolkningen.

Politiet sier til AP at deltagerne i øvelsen ble evakuert for å være på den sikre siden.

Det er for tiden et meget høyt sikkerhetsnivå i den amerikanske hovedstaden. Etter planen skal påtroppende president Joe Biden tas i ed førstkommende onsdag.

6. januar ble kongressbygningen stormet av ekstremister og Trump-tilhengere som mener valget i november ble stjålet fra den sittende presidenten. Fem mennesker døde.

Saken oppdateres