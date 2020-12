Festen fortsetter i Trump-land. – Jeg har allerede booket hotell til innsettelsen i januar

VALDOSTA, GEORGIA (Aftenposten): Trump tapte valget, men tilhengerne nekter å snakke om nederlag. Lørdag kveld samlet presidenten tusener til «victory rally».

Annie Griffin og Wendy Dominski har ingen tro på at Joe Biden vil bli tatt i ed 20. januar. Foto: Nora Savosnick

Annie Griffin (74) fra Florida er i strålende humør. Hun bryter ut i spontan dans og sang med Wendy Dominski fra New York.

De to har kjent hverandre siden klokken fire natten før. Det var da de stilte seg i kø til Donald Trumps folkemøte i Valdosta i Georgia.

Skal man ha kremplassene, må man være såpass tidlig ute, forklarer Griffin. Dette er hennes femte Trump-rally.

– Jeg var i Washington D.C. da Trump ble tatt i ed i 2017, og jeg har fulgt ham siden. Vi har aldri før hatt en president som han. Han er helt unik, sier Griffin.

Annie Griffin kjørte fra Fort Lauderdale til Valdosta i Georgia. Hun ankom midt på natten og satte seg umiddelbart i køen for å få seg en god plass. Foto: Nora Savosnick

– Guds vilje

I likhet med de andre Aftenposten møter, er hun skråsikker på at Trump vant valget. Det finnes ingen tvil.

– Venstresiden forsøker å røve til seg seieren. Alt som har skjedd er ekstremt korrupt, sier hun.

– Men hvis Biden faktisk overtar i januar, synes du Trump bør stille igjen om fire år?

– Det vil jeg ikke engang snakke om. Trump vant i år. Han skal fortsette nå, sier hun.

Dominski er enig.

– Jeg har allerede booket hotell til innsettelsen i januar. Trump var født til dette oppdraget. Han har full kontroll. Dette er guds vilje, sier hun.

Nytt kamprop

USAs president sang samme refreng da han endret podiet. På sitt første folkemøte siden valget, hevdet Trump at han vant «samtlige vippestater» – «med mye».

Dette til tross for at alle påstander om valgfusk er blitt grundig tilbakevist av både domstoler, eksperter og medier de siste ukene.

Presidenten nektet for at han er en dårlig taper.

– Hadde jeg tapt, ville jeg gjort det på en ærbødig måte. Jeg ville dratt til Florida og slappet av. Men du kan aldri akseptere et tap når de jukser, sa presidenten til folkehavet.

De jublende folkemengdene svarte Trump med sitt nye kamprop: «Stop the steal!» «Stop the steal!» «Stop the steal!».

Donald Trump ble tatt imot som en helt og en vinner i Georgia lørdag kveld – til tross for at han tapte presidentvalget 3. november. Foto: Nora Savosnick

Borgerkrig blant republikanere

Presidenten var i Georgia for å forsøke å hjelpe republikanerne med å vinne to avgjørende senatsseter i et omvalg 5. januar.

Til nå er valgkampen imidlertid blitt overskygget av Trumps påstander om valgjuks i presidentvalget. I det lokale republikanske partiet er det brutt ut full borgerkrig.

Flere sentrale politikere glimret med sitt fravær lørdag kveld. En av dem var delstatens guvernør Brian Kemp, som Trump har angrepet i sterke ordelag de siste ukene.

Trump ringte Kemp lørdag formiddag, og ifølge amerikanske medier skal presidenten ha forsøkt å få guvernøren til å utpeke Trump-vennlige valgmenn. Dette til tross for at Georgia allerede har sertifisert Joe Biden som vinner i delstaten. Biden fikk 12.000 flere stemmer enn Trump.

– Guvernøren kunne stoppet dette, hvis han visste hva i helvete det var han holdt på med, tordnet Trump.

Han oppfordret tilhengerne til å holde ut og fortsette kampen.

– De jukset og manipulerte presidentvalget, men vi kommer fortsatt til å vinne, sa Trump.

