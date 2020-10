Storbritannia strammer til – Liverpool stenger delvis ned

Storbritannia innfører tre farenivåer for koronatiltak. I Liverpool stenges nå det meste ned. Barer, puber og treningssentre må umiddelbart låse dørene.

Storbritannias statsminister Boris Johnson orienterte om strengere koronatiltak mandag kveld. Foto: Toby Melville, Reuters/NTB

12. okt. 2020 20:12 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Boris Johnson holdt mandag kveld en pressekonferanse der han lanserte de nye tiltakene.

– Kampen mot koronaviruset har nådd en ny og kritisk fase, sa han.

– Dødstallene og tallet på innleggelser blinker som varsellamper på dashbordet i et fly. Handling er nødvendig, sa Johnson.

Mer smitte nå enn i mars

Johnson sa at smittetallene i Storbritannia nå var høyere enn i mars. Han sa at landet ikke bør stenge helt ned igjen, slik enkelte har tatt til orde for.

– Vi går på en trang sti mellom de økonomiske kostnadene av en full nedstengning på den ene siden, og store menneskelige lidelser av en pandemi som ikke blir nedkjempet på den andre, sa han.

I områder av landet der faren blir vurdert som mellomstor – noe som trolig vil gjelde mesteparten av landet – vil barer og restauranter måtte stenge klokken 22. I tillegg kan ikke flere enn seks personer samles.

Johnson sa flere ganger at det er viktig nå at ikke blir lagt for mye press på sykehusene.

Tre ulike farenivåer

Lokale nedstengningsregler i Storbritannia vil fremover avhenge av smittetallene lokalt. Det innføres tre ulike nivåer.

Farenivåene knyttes til om risikoen for smitte vurderes til å være «mellomstor», «høy» eller «svært høy».

Johnson annonserte forslaget da han talte i parlamentet mandag.

En medarbeider i puben The Richmond i Liverpool mandag tapper øl mens TV-en er på i bakgrunnen i det Boris Johnson i taler Parlamentet. Foto: Peter Byrne / PA /NTB

Strenge tiltak i Liverpool

Det nest høyeste nivået - «høyt» - tar sikte på å hindre smittespredning mellom husholdninger. Det innebærer forbud mot at personer fra ulike husholdninger samles innendørs.

I områder med det høyeste farenivået vil personer fra ulike husholdninger ikke kunne samles innendørs. Heller ikke i private hager. Barer og puber vil måtte stenge. Dersom de ikke kan tilby mat som hovedmåltid.

I Liverpool, der det er blitt innført omfattende restriksjoner etter høye smittetall, får nå farenivå «svært høyt», opplyste Boris Johnson.

Pubeier i Liverpool: – Helt forferdelig

Eier av The Grapes pub i Liverpool, Karen Strickland, sier inntektene allerede hadde stupt med 70 prosent som følge av koronatiltakene.

– Dette er helt forferdelig, sier Strickland til Reuters.

Med de nye restriksjonene vil likevel puber som serverer lunsj eller kveldsmat få lov til å holde åpent.

Mandag ble det meldt om 13.972 nye smittetilfeller i Storbritannia siste døgn. 50 personer hadde mistet livet.