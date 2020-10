Presidenten snakket i natt med lege på TV. – Dette er en svært smittsom sykdom, sa Trump.

LOUISVILLE (Aftenposten): I natt ble president Donald Trump intervjuet på direkten av lege Marc Siegel.

USAs president Donald Trump ble natt til lørdag intervjuet av en lege på TV-kanalen Fox News. Foto: Det hvite hus

Intervjuet var solgt inn som en legetime på direkten. Men hverken legen eller Trump var i studio hos Fox News’ programleder Tucker Carlson. Legen intervjuet den koronasmittede Trump via skjerm.

– Hvordan har du det, spurte legen.

– Jeg føler meg sterk og fin, sa Trump.

Marc Siegel er lege og professor ved New York Langone Medical Center. Han har flere ganger vært på kant med USAs folkehelseinstitutt om viruset. I 2016 antydet han at Hillary Clinton hadde en ukjent sykdom. I år har han rost presidentens innsats mot smitten.

Legen spurte hvordan Trump hadde hatt det på sykehuset.

– Trett og lav energi

– Jeg følte meg ikke så bra, men jeg hadde ikke pusteproblemer, slik det har vært meldt. Jeg følte meg ikke vital, ikke som USAs president bør føle seg. Men det var mer en svakhet enn noe annet.

– Hva plaget deg mest på sykehuset?

– Jeg var trett. Jeg hadde ikke det samme energinivået som vanlig. Livet mitt handler om energi, og det hadde jeg ikke. Men jeg var heldig. Jeg fikk medisin som virket mirakuløst på meg, svarte Trump.

En marineinfanterist sto fredag vakt utenfor Det ovale kontor, noe som tyder på at presidenten var der. Foto: Evan Vucci, AP/NTB

– Litt sår hals

Legen spurte om Trump hadde vært redd. Han svarte ikke. I stedet sa han at han hadde fått medisin.

– Etter 24 timer følte jeg meg storartet. Jeg hadde først litt sår hals, men følte meg skikkelig bra etter å ha fått medisin en stund.

Trump sa at han ønsket å forlate sykehuset allerede etter ett døgn, men at legene ville ham til observasjon. Trump sa at han ikke visste hvor lenge legene ville ha ham der.

Trump sa at han nå i det store og hele hadde sluttet å ta medisiner.

Han sa at han er blitt testet på nytt og at sykdommen er nesten eller så godt som borte.

– Jeg vet ikke helt hva tallene sier, men jeg har ingenting eller null, sa han.

– Smittsom sykdom

Legen spurte om han hadde lært noe som han kan bruke i kampen mot viruset.

– Jeg kom tidlig til lege. Så snart jeg følte noe. Som president har jeg lett tilgang til leger, sa han.

– Hvor tror du at du ble smittet?

– Det var noen store arrangementer i Det hvite hus. Kanskje der. Men jeg vet ikke helt. Dette er noe du lærer: Dette er en smittsom sykdom. Den er svært smittsom, sa Trump.

I pressen har særlig ett møte vært i søkelyset. Da ble Trumps kandidat til høyesterett, Amy Coney Barrett, feiret. De fleste satt tett, brukte ikke munnbind og holdt ikke fysisk avstand ellers. Trump har før også ymtet om et møte med militære familier.

– Kuren ofte verre

Trump la til at de fleste som smittes, blir friske igjen.

– Vi har utrolige medisiner. Jeg håper de gjenåpner skoler. Kuren er ofte verre enn sykdommen, sa Trump.

Trump sa også at han hadde stor respekt og sympati for familier som er blitt hardt rammet av viruset.

Ifølge Worldometer og Johns Hopkins er over 213.000 amerikanere døde.

Lørdag skal Trump etter planen holde tale ved Det hvite hus for noen hundre tilskuere. Mandag ber han tilhengere til valgmøte nord for Orlando i Florida.

