Samtalene om koronakrisepakken i USA fortsetter onsdag

Leder av Representantenes hus Nancy Pelosi og finansminister Steven Mnuchin nærmet seg tirsdag en avtale om en ny koronakrisepakke, opplyser Pelosis talsmann.

NTB

Nå nettopp

I den 45 minutter lange samtalen mellom demokratenes Pelosi og president Trumps finansminister ble det klart at «begge sider seriøst jobber for å finne et kompromiss», opplyser Pelosis talsmann Drew Hammill på Twitter.

En ny samtale mellom Pelosi og Mnuchin er planlagt onsdag.

Tirsdag var ifølge Pelosi fristen for at krisepakken skal tre i kraft før valget 3. november. Blir det ikke en avgjørelse før den tid, kan det drøye til over nyttår.

I et intervju med Bloomberg News sier Pelosi likevel at fristen ikke er skrevet i stein, og at målet er at begge sider skal utveksle sine beste forslag for en rekke uløste saker og ikke ha et endelig lovforslag klart.

– La oss se hvor vi er. Vi ønsker alle å finne en løsning, sa Pelosi.

Andre folkevalgte demokrater peker at det ikke er nok tid og fortsatt for mye arbeid som gjenstår for at krisepakken kan vedtas før valgdagen.

Trump-administrasjonen har hevet tilbudet sitt til demokratene til 1,8 billioner dollar, et astronomisk tall som tilsvarer 1,8 millioner millioner dollar. Men det er ikke nok, mener demokratene.