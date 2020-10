Vippestaten Pennsylvania får utvidet opptellingsfrist

USAs høyesterett gir Pennsylvania medhold i å utvide fristen for opptelling av poststemmer og avslår dermed republikanernes krav om å nekte en slik utvidelse.

USAs høyesterett gir Pennsylvania medhold i å utvide fristen for opptelling av poststemmer og avslår dermed republikanernes krav om å nekte en slik utvidelse. Foto: Matt Slocum / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Høyesterettsdommerne var delt i avstemmingen, og med fire mot fire stemmer blir avgjørelsen fra høyesterett i delstaten stående. Den kjennelsen gir valgmyndigheten mulighet til å motta og telle poststemmer frem til 6. november, selv om ikke stemmesedlene er tydelig postmerket.

Det republikanske partiet, inkludert president Donald Trumps valgapparat, har motsatt seg en slik utvidet frist og hevder det strider med føderale regler for valggjennomføringen og at det er opp til de folkevalgte og ikke domstolen å avgjøre spørsmålet.

Søkte om utvidet frist

Det demokratiske partiet i Pennsylvania søkte om en utsettelse av fristen, som er på valgdagen, til å telle poststemmene. Årsaken er at nærmere tre ganger så mange demokratiske velgere i delstaten ber om å få stemme via posten sammenlignet med registrerte velgere tilhørende republikanerne.

I september slo høyesterett i delstaten fast at poststemmer fra Pennsylvania må være stemplet innen valglokalene stenger og mottatt innen klokken 17 den 6. november.

Sammen med de andre vippestatene Wisconsin, Michigan, Nord-Carolina, Florida og Arizona blir Pennsylvania trolig avgjørende for årets valgutfall.

Mer og mer vanlig

Stemmegivning via posten har de siste tiårene blitt stadig mer vanlig i USA. Under presidentvalget i 1996 ble 7,8 prosent av stemmene avgitt via posten, i 2008 var andelen steget til 16,4 prosent og i valget for fire år siden ble hver femte stemme – 20,9 prosent – avgitt på denne måten.

Den vanlige oppfatningen er at demokratene har mest å tjene på mange poststemmer og høy valgdeltagelse, men forskning reiser tvil om dette er tilfelle.

Institute for Economic Policy Research ved Stanford University konkluderer i en studie fra april med at mange poststemmer også fører til noe høyere valgdeltagelse, men det ikke gagner demokratene mer enn republikanerne. Andre studier tyder på det samme.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding