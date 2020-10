Koronapandemien: Den andre smittebølgen skyller over Europa

For første gang er det meldt om over 100.000 nye koronasmittede i Europa på ett døgn. Nye restriksjoner møtes med motvilje.

Personer som ikke bruker munnbind risikerer bot i flere land. Her fra London Foto: Toby Melville, Reuters/NTB

12. okt. 2020 10:58 Sist oppdatert nå nettopp

Mer enn et halvt år etter at pandemien kom til Europa, meldes det daglig om nye smitterekorder i de største landene i Europa.

Mandag meldte Reuters at det for første gang er registrert over 100.000 nye smittetilfeller på ett døgn.

Totalt er 4.051.387 smittede er rapportert i Europa 11. oktober. 195.217 personer er døde som en følge av covid-19.

Dagliglivets rutiner er i endring. Håndvask, avstand og munnbind er for mange like naturlig som å ta på seg sko.

Påbudene håndheves med ulik maktbruk. I Polen kan du nå få bot på 12.500 kroner hvis du dropper munnbindet utendørs.

Lørdag hadde antall daglige smittede kommet opp i 26.896 på ett døgn i Frankrike.

Over halvparten av Frankrikes sykepleiere er i ferd med å bli utbrente. Det viser en undersøkelse det franske sykepleierforbundet har gjort blant 60.000 av dem.

Sykepleierne sliter med avlyste ferier og økt arbeidsmengde under pandemien, skriver NTB.

57 prosent mener de er «i en tilstand av yrkesmessig utmattelse». Før koronapandemien rammet Frankrike tidlig i år var det bare 33 prosent som hadde det slik.

Krisetilstand i Madrid

Spania registrerer rundt 12.000 smittede hver dag. I de nordspanske regionene Catalonia og Navarra varsles det mandag nye restriksjoner.

Det skjer i et forsøk på å begrense spredningen av koronavirus, melder NTB.

En covid-19-syk pasient behandles på et sykehus i Madrid 9. oktober. Det har de siste ukene vært en kraftig økning i antall smittetilfeller i Spania. Foto: Bernat Armangue, AP/ NTB

Fra tirsdag kan maksimalt seks personer være samlet på samme sted i Navarra. Barer og restauranter må stenge klokken 22. Kapasiteten blir begrenset til 30 prosent. Det vil også omfatte kinoer, teatre og bibliotek.

I Catalonia oppfordrer myndighetene til bruk av hjemmekontor de neste 15 dagene. Universiteter bør holde digital undervisning.

– Uten tiltak kan vi få samme situasjon som i Madrid om to-tre uker, sa Catalonias helsesjef Josep Maria Argimon søndag.

Fredag erklærte regjeringen krisetilstand i Madrid. Byen er blitt et av stedene i Europa med størst smittespredning.

Munnbind er en fast del av antrekket denne høsten. Her fra Köln i Tyskland. Foto: Martin Meissner, AP/ NTB

Daglig innstramming

Selv i Tyskland ble det lørdag påvist 8000 smittede.

Forbundskansler Angela Merkel varsler strengere tiltak. Barer kan måtte stenge klokken 23.

– Vi skal feste igjen og ha det gøy uten koronarestriksjoner, lovet Merkel fredag.

– Men akkurat nå er det andre ting som er viktigere, legger hun til. Daglig innføres nye restriksjoner.

Angela Merkel varsler strengere tiltak. Foto: Markus Schreiber, AP Pool/ NTB

Nytt faresystem

Covid-19 har nå blitt en del av det faste gatebildet i London. Metallskilt med påskriften COVID-19, Keep your distance står på lyktestolper i gatene. Søndag meldte Storbritannia om hele 22.961 smittede.

På Waterloo-stasjonen i London er det vanskelig å unngå å bli minnet på å holde avstand. Foto: Toby Melville, Reuters/ NTB

Boris Johnson skal nå dele inn landet i farenivåer med grønt, gult og rødt lys. Detaljene er ventet å bli spikret mandag.

Utkastet til planen er allerede omtalt i The Guardian. Der kommer det frem at planen går ut på et tre trinns-system for å stenge ned områder hvor viruset sprer seg hyppig.

Festglade koste seg lørdag i Liverpools gater. Fra i dag kan barene komme til å måtte stenge langt tidligere. Foto: Peter Byrne, PA/ NTB

Nivå 3, det mest kritiske, innebærer:

Hoteller og fritidsaktiviteter stenges

Ingen kontakt utenfor egen familie

Restriksjoner på overnatting utenfor hjemmet

Sports- og sosiale aktiviteter forbys

Kirker kan holdes åpne

Skoler nevnes ikke i utkastet som The Guardian omtaler. Restriksjonene forventes å bli møtt med sinne blant de konservative i parlamentet.

Liverpool nevnes allerede som et område som settes på de strengeste tiltakene. Der ble det rapportert om 600 daglige smittede i forrige uke. Snittet for Storbritannia er 74.

Men Liverpools ordfører Steve Rotheram gir ikke umiddelbart etter for nye regler.

– Det er foreløpig ingen enighet om avtalen, sier han til BBC.

Også i Oslo er munnbind på offentlig kommunikasjon en del av hverdagen. Her fra Majorstuen T-banestasjon. Foto: Stein Bjørge

Annerledeslandet

Norge er land nummer 21 på ukens smitteoversikt fra EU og fremstår som annerledeslandet med totalt 15.221 smittede.

Men der den første smittebølgen ble møtt med kamplyst og samhold kjenner mange nå også på en motvilje og en korona-trøtthet.

Det begynner for alvor å sige inn at det vil ta lang tid å komme tilbake til normalen.

