Trump-kampanjen har samlet inn rekordstore summer siden valgdagen

Trump trygler tilhengerne om penger og får store summer tilbake. Det kan gi ham et forsprang dersom han velger å stille til valg i 2024.

Siden valgdagen har pengegavene strømmet inn til Donald Trumps valgkampanje. Foto: Patrick Semansky / AP, NTB scanpix

1. des. 2020 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

«Venn,

Dette er ditt SISTE VARSEL.

Så langt har du ignorert alle e-postene våre der vi ber deg støtte oss i å FORSVARE VALGET. Du har ignorert Team Trump, Eric, Lara, Don, visepresidenten OG du har til og med ignorert den amerikanske presidenten.

TITUSENVIS av støttespillere har trådt til for ALLER FØRSTE GANG de siste 48 timene - hvorfor har ikke du det?»

– Team Trump 2020

Det har snart gått fire uker siden valget i USA, men president Donald Trump har fortsatt ikke fullt ut erkjent valgnederlaget.

I mellomtiden har Trump-kampanjen siden valgdagen samlet inn mer enn 170 millioner dollar (1,5 milliarder norske kroner), skriver The New York Times.

Det er langt mer enn det som ble samlet inn på like kort tid under selve valgkampen. Til sammenligning fikk Trump-kampanjen inn 125 millioner dollar (1,1 milliarder norske kroner) i løpet av de tre månedene i andre kvartal, ifølge The Washington Post.

Trump-kampanjen har sendt ut en rekke strenge oppfordringer til støttespillere om å donere penger for å «FORSVARE VALGET». Men mye av donasjonene går til Trumps videre politiske arbeid. Foto: Skjermdump

Pengene kan brukes til ny valgkamp

De siste fire ukene har Trump-kampanjen sendt ut minst 500 e-poster med svært ladet språk til støttespillerne. Der ber de om penger til det de kaller et «Election Defense Fund», et fond som skal forsvare integriteten til det amerikanske valget.

Men med liten skrift på Trump-kampanjens nettsider står det at 75 prosent av hver donasjon går til en ny politisk handlingskomité – en såkalt PAC – ved navn Save America. Den kan bruke pengene til å fortsette å jobbe politisk for Trump etter valget.

Resten av pengene skal gå til å betale for søksmålene som Trump-kampanjen har satt i gang i flere stater.

The Washington Post skriver at strømmen av donasjoner er én av grunnene til at Trump og hans allierte fortsetter å så tvil om valgresultatet, til tross for at han har gitt grønt lys til at Biden kan begynne på overgangsperioden.

På Trump-kampanjens hjemmeside reklameres det for «1000-prosenttilbud» for å donere. Foto: Skjermdump, donaldjtrump.com

Økonomisk forsprang

Dersom Trump stiller i presidentvalget i 2024, vil pengene gi Trump et solid økonomisk forsprang på konkurrentene, skriver New York Times.

Presidenten selv har imidlertid ikke bekreftet at han vil stille.

– Jeg vil ikke snakke om 2024 ennå, sa han ifølge Fox News på en pressekonferanse nylig.

Men Fox News’ korrespondent i Det hvite hus, John Roberts, sier til kanalen at presidenten vurderer å erklære at han vil stille allerede før Joe Biden overtar den 20. januar.

Det kan dempe lysten blant andre republikanske kandidater til å gå tidlig i gang med sine kampanjer, tror den erfarne kampanjestrategen Alex Conant.

– Ingen vil være den første kandidaten til å utfordre Trump i 2024, sier Conant til Fox News.

Spiller på konspirasjoner

Pengegavene kommer stort sett i form av små beløp fra Trumps lojale støttespillere, opplyser kampanjen selv.

I e-postene og SMS-ene som er blitt sendt til tilhengerne, spiller kampanjen blant annet på konspirasjonsteoriene om valgfusk som Trump selv har vært med på å spre via sosiale medier.

«Resultatene av omtellingene var TULL», heter det i emnefeltet på en av e-postene.

Presidenten og visepresident Mike Pence står som avsender på flere av utsendelsene.

Amerikanske myndigheter har ikke avdekket forhold som tyder på valgfusk.