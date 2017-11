Fikk sparken etter å ha vist Trump fingeren

Bildet av syklisten som viser president Donald Trump fingeren har gått viralt i sosiale medier de siste dagene.

Inntil nylig har syklistens identitet ikke vært kjent, men Juli Briskman (50) hadde ikke noe problem med å stå for gesten sin.

Hun delte bildet på sin Twitter og facebook-konto og gikk deretter til HR-avdelingen og fortalte at det var hun som var syklisten.

Det skulle hun ikke gjort.

This cyclist flipped off Trump's motorcade pic.twitter.com/HBgVHeIari — NowThis (@nowthisnews) October 29, 2017

Fikk sparken på dagen

Dagen etter ble hun kalt inn på teppet av ledelsen som ga henne avskjed på dagen. Kontorpulten hennes var allerede ryddet, og hun ble geleidet ut med esken med tingene sine.

– Jeg var ikke engang på jobb da jeg gjorde det, sier Briskman til sitt forsvar, ifølge The Washington Post.

Hun legger til at hun på det aktuelle bildet ikke kan knyttes til selskapet.

Hendelsen skjedde 28. oktober. Trump var på vei fra en av sine golfbaner i Sterling, Virginia, da han passerte Briskman. Det var en av Trumps pressefotografer som foreviget den provoserte alenemammaen.

Ifølge CBS News var Briskman ansatt i Akima, et holdingselskap som leverer tjenester til den amerikanske staten.

Selskapet skal ifølge The Guardian ha begrunnet oppsigelsen overfor Briskman med at de leverte tjenester til staten, og at hun ved å ha det aktuelle bildet som profilbilde, kunne skade selskapets rykte.

Lederens krenkende kommentar fikk ingen konsekvens

Akima har ifølge The Washington Post ikke besvart medias henvendelser for årsaken til oppsigelsen. Ifølge Briskman skal de ha vist til selskapets retningslinjer for oppførsel i sosiale medier.

Der står det blant annet at uanstendig eller ulovlig adferd i sosiale medier i ytterste konsekvens kan føre til oppsigelse.

Briskman var ifølge The Washington Post i sommer ansvarlig for sosiale medier i selskapet. Der oppdaget hun en ansatt som på det groveste hadde fornærmet en annen ansatt for engasjement i «Black Lives Matter»-aksjonen.

Vedkommende satt i ledelsen, og det kom tydelig frem fra hans profil at han var en Akima-ansatt da han skrev kommentaren.

Briskman rapporterte om lederens krenkende kommentar til ledelsen. Det fikk imidlertid ingen konsekvenser for lederen som fortsatt jobber i selskapet.