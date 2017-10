Minst fire omkom i togulykke i Finland

Det finske militæret bekrefter at flere mennesker er skadet og at noen også er omkommet i ulykken, rapporterer den finske kringkasteren Yle, som fra andre kilder har fått opplysninger om at fire personer er døde. En av de omkomne skal ha vært passasjer på toget.

Flere mennesker er også skadet, og 11 av dem er brakt til sykehus i Tölö og Raseborg, opplyser helsemyndighetene.

Kollisjonen fant sted ved 08-tiden (07 norsk tid) på en jernbaneovergang ved Skogby i Raseborg i det sørlige Finland. Ifølge avisen Iltasanomat var militærkjøretøyet fra Nylands Brigad, som holdt en øvelse i området.

Det var både vernepliktige og ansatte i forsvaret i Masi-kjøretøyet som ble rammet av toget på den planfrie overgangen, skriver NTB.