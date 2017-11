Rekordstort kokainbeslag i Colombia

– Ikke siden vi for over 40 år siden begynte kampen mot narkotikahandelen, har vi gjort et beslag av en slik størrelse, opplyste Santos på en pressekonferanse onsdag. Kokainen har en anslått verdi på 360 millioner dollar, noe som tilsvarer nærmere 3 milliarder kroner med dagens vekslingskurs.

Fire hundre politifolk gikk til aksjon på fire steder samtidig og slo til mot gårder der kokainen var gravd ned. Ifølge tjenestemenn tilhører stoffet Clan del Golfo, en væpnet gruppe som har forsøkt å ta kontroll over omsetning og smugling av narkotika i områder som tidligere ble kontrollert av FARC-geriljaen.

En del av fredsavtalen mellom FARC og regjeringen er å tilrettelegge for kutt i produksjonen av koka, som er råmaterialet i kokainproduksjon. Både FN og amerikanske myndigheter sier det var en markant økning i produksjonen av koka og kokain i Colombia i fjor.