Flere medier: Spansk dommer utsteder internasjonal arrestordre for Catalonias avsatte leder

Nyhetsbyråene AP og AFP, samt avisene La Vanguardia ogEl Pais skriver fredag kveld at en dommer har utstedt arrest- og ransakingsordre for Puigdemont.

Den avsatte presidenten Carles Puigdemont er for tiden i Belgia. Hverken han eller de fire tidligere medlemmene av Catalonias regjering møtte opp under et rettsmøte i Madrid torsdag.

Åtte tidligere medlemmer av regjeringen i Catalonia ble torsdag beordret varetektsfengslet. En av dem er den den avsatte visepresidenten Oriol Junqueras. Han er blant dem som befinner seg i Belgia og nektet å møte opp i domstolen torsdag. Kausjonen er satt til 50.000 euro for en niende minister.

De tidligere katalanske regjeringsmedlemmene er siktet for opprør, oppvigleri og underslag som følge av folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania og den påfølgende erklæringen om uavhengighet. Strafferammen er helt opp til 30 års fengsel.