CNN-sjef til Aftenposten: Uttrykket «falske nyheter» er gode nyheter for mediene

Etter en finalerunde som inneholdt uttrykkene «gig economy» og «echo chamber» kunngjorde ordbokselskapet Collins denne uken at «fake news» er årets ord. Selv om det jo er to.

– Dette handler om falsk – ofte sensasjonell – informasjon som spres under dekke av å være journalistikk. Det finnes over alt, skriver Collins på selskapets nettsider.

Det siste året har uttrykket også i økende grad blitt brukt om nyheter man ikke liker. USAs president, Donald Trump, har omtalt en rekke kritiske nyhetssaker som «fake news».

På Twitter har Trump brukt uttrykket «fake news» eller #fakenews hele 141 ganger, ifølge nettstedet Trumptwitterarchive.

I sommer la Trump ut en sjokkerende Twitter-video der han gikk fysisk til angrep på en person påklistret en CNN-logo. Mange tolket videoen som en oppfordring til vold mot journalister.

Trump elsker å sverte CNN

Nyhetskanalen CNN er blant dem han har avskrevet med dette uttrykket. Faktisk har han gjort det så mange ganger at han viser tegn til å ha gått lei:

– Jeg vurderer å endre navnet #FalskeNyheter CNN til #SvindelNyheterCNN! skrev han på Twitter i juli.

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Det tar Tony Maddox, nestkommanderende i CNN og sjef for CNN International, med knusende ro.

– Uttrykket «falske nyheter» er en nyttig måte for makthavere å distrahere fra virkelige saker på. Det er mye enklere å omtale nyheter som får deg til å se dårlig ut, som «falske» enn det er å svare på vanskelige spørsmål, sier han til Aftenposten.

JOSHUA ROBERTS / Reuters

– Bra for journalistikken

Maddox tror den omfattende bruken av uttrykket også kan også være til fordel for journalistikken:

– Den positive siden ved dette fenomenet er måten den har gitt nytt liv til de såkalte tradisjonelle mediene. Vi har sett hvordan publikasjoner som The Washington Post og The New York Times øker antallet abonnenter, og her i CNN har vi hatt rekordhøye brukertall både på TV og digitalt. Det forteller meg at folk ønsker profesjonell nyhetsformidling og at de ønsker å høre fakta, sier Maddox.

Og legger til:

– Når du er en profesjonell journalist, er det jo akkurat dette som er grunnen til at du står opp om morgenen.

Aftenposten har også opplevd en sterk økning i antallet nye lesere. Antallet digitale abonnenter er oppe i nesten 100.000, skriver nettstedet Medier24.

– Lett for folk å blokkere vekk det de ikke vil høre

– Mange velger å hente nyhetene sine fra steder der de får bekreftet sine politiske standpunkter. Hvordan forholder CNN seg til denne utfordringen?

– Det er veldig lett for folk å blokkere informasjon de ikke ønsker å høre, og dermed får de heller ikke utfordret sine egne meninger. CNNs tilnærming til dette er at vi prøver å være tilgjengelige på alle plattformer, inkludert i sosiale medier, for å sikre at vi deltar i samtalen så sant det er mulig.

Kathy Willens / AP / NTB Scanpix

– Ved å være laserfokusert på fakta og å forsøke å presentere alle sidene ved enhver sak, kan vi fortsette å spille en viktig rolle i den overordnede samfunnsdebatten, sier Maddox.

– Et spørsmål om tro

– En meningsmåling i sommer viste at 89 prosent av republikanerne stoler mer på Donald Trump enn på CNN. Hvordan reagerer du på det?

– For noen måneder siden var det en måling her i USA som viste at over halvparten av Donald Trumps tilhengere trodde at han var blitt avlyttet på ordre fra president Obama. Det finnes ingen beviser for dette, og det er blitt avvist av alle som kan noe om det, men folk tror likevel på det.

– For dem er dette et spørsmål om tro – de ønsker å tro på det, og dermed fortsetter de å gjøre det. Slike holdninger har stor motstandsdyktighet i møte med harde fakta, sier Maddox, som legger til at han ikke har tenkt til å gi opp likevel.

– Dette betyr ikke at vi ikke gjør det rette ved å fortsette å oppsøke fakta. Vi tiltrekker oss et stadig større publikum nettopp fordi vi fortsetter å gjøre det.