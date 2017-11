– Vi er midt inne i den andre kalde krigen. En kald krig som Russland foreløpig ser ut til å vinne, mens USA og Europa ser ut til å tape. Hovedårsaken til dette maktskiftet og dette kaoset er Donald Trump, sier Luke Harding.

49-åringen myser mot den lave høstsolen mens vi går sakte forbi husbåtene som dupper langs Regent’s Canal i London. Bak oss ligger hovedkvarteret til The Guardian, der Harding har opparbeidet seg et navn som en av avisens mest velrenommerte og prisbelønte gravejournalister.

Det er hektiske dager. Harding er blant dem som har jobbet på spreng for å avsløre skatteparadiser i Paradise Papers-dokumentene. Samtidig har han i hemmelighet skrevet boken Sammensvergelse, der han tar for seg forbindelsene mellom Donald Trump og Russland.

Forbindelser, påpeker han, som strekker seg hele 30 år tilbake i tid. I 1987 besøkte Trump Moskva for første gang, i håp om å bygge et luksushotell rett over gaten for Kreml. Invitasjonen fikk han fra Sovjetunionens USA-ambassadør.

Eller gjorde han det?

– KGB lette etter noen som Trump

I virkeligheten var det «nesten helt sikkert» etterretningsenheten KGB som sto bak, mener Harding, som har snakket med flere russiske kilder med kjennskap til saken.

Trumps Moskva-tur skjedde midt i det Harding beskriver som en hemmelig russisk kampanje for å rekruttere amerikanske forretningsfolk og samfunnstopper. Russerne håpet å kunne skaffe seg opplysninger og påvirke USAs utenrikspolitikk.

– Inviterte de ham fordi de var imponert av ham som eiendomsutvikler, eller fordi de så på ham som en pålitelig kontaktperson og kanskje også noe mer? På denne tiden så KGB etter personer som var selvsentrerte, motivert av penger, uten gode analytiske evner, gjerne eksentriske og uten prinsipper. Trump var på mange måter den ideelle kandidaten, sier Harding.

Det ble ikke noe Trump-hotell i Moskva. Men forbindelsene til russiske kontakter utviklet seg til å bli mange og viktige, noe Harding dokumenterer grundig i sin nye bok.

Trumps livvakt: Trump ble tilbudt kvinner på rommet under et møte i Moskva. Men tilbudet ble avvist, hevder Keith Schiller.

Kompromat og penger

Press

Her er de viktigste konklusjonene i boken Sammensvergelse, som utgis på ti språk i dag:

Trump har lett for å kritisere andre statsledere eller medarbeidere, men han nekter å si noe stygt om Russland eller Putin – og han ser fortsatt ikke ut til å gå god for at Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

Mye tyder på at Putin driver utpresning mot Trump, mener Harding. Helt siden turen i 1987 har russerne samlet inn informasjon om Trump, og han ble helt sikkert overvåket på sine reiser til Moskva. Denne kompromat-operasjonen henger, ifølge Harding, som et lodd over Trump og hindrer ham i å kritisere Putin.

Putins fremste mål overfor USA er å fjerne sanksjonene mot Russland og å svekke amerikanernes globale hegemoni. Trump tjener Russlands sak på begge punkter.

Russiske milliardærer, ofte med forbindelser til mafiaen, har flere ganger reddet Trump fra økonomisk ruin.

Trumps nærmeste rådgivergruppe var satt sammen «som om Putin skulle gjort det selv,» ifølge Harding. Utenriksminister Rex Tillerson, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, valgkampleder Paul Manafort, rådgivere som Carter Page og George Papadopoulos, advokaten Michael Cohen, forretningspartneren Felix Sater og næringsminister Wilbur Ross har alle sterke og dokumenterte forbindelser til russiske maktfolk.

Frykter at Harding går i propagandafellen

Hardings fremstilling av Trumps forhold til Russland møter hard motbør hos seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Med forbehold om at jeg ikke har lest boken, synes jeg dette høres ut som veldig sterke beskyldninger og insinuasjoner som ikke er så lette å bevise, noe han heller ikke ser ut til å gjøre, sier hun.

Wilhelmsen, som har spesialisert seg på Russland i forskningen sin, frykter at store deler av vestlig presse har tatt side i konflikten mellom Vesten og Russland.

– Jeg har ingen tillit til Trump, og mye av det han sier, henger ikke på greip. Og jeg er persona non grata i Russland, akkurat som Harding. Men det må kunne gå an for en amerikansk politiker å ønske å dempe konflikten med Russland, som er en betydelig aktør på den internasjonale arena. Trump trenger ikke å være kjøpt og betalt av russiske etterretningsmyndigheter for å mene det, sier Wilhelmsen.

NUPI-forskeren legger til at det hun omtaler som «ensidig» Russland-dekning i vestlig presse, kan være farlig.

– Den typen ensidighet strider jo egentlig imot våre demokratiske prinsipper. Det skremmer meg litt fordi det er slike enkle, udokumenterte teorier som er vanlige i Russland, og som bidrar til at Putin har klart å feste grepet på den måten han har gjort, sier hun.

Fakta: Luke Harding Britisk journalist, født 1968. Begynte å jobbe som journalist i The Guardian i 1996, og har bodd i og jobbet for avisen i Delhi, Berlin og Moskva. I 2011 ble Harding utvist fra Russland. Ifølge The Guardian skyldtes det Hardings artikler om Vladimir Putin og dekningen av drapet på eks-spionen Aleksandr Litvinenko. Harding har skrevet syv bøker, blant annet om Litvinenko og en bok om Edward Snowden. Torsdag utgis boken Sammensvergelse, som handler om forholdet mellom Donald Trump og Russland.

«Et vaskeri for russiske penger»

Harding, som ble utvist fra Russland i 2011 etter å ha jobbet i flere år som The Guardians Moskva-korrespondent, mener at han har sitt på det tørre. Mye av boken er basert på åpne kilder, påpeker han.

I boken vies flere kapitler til de mange økonomiske båndene mellom Trump og russiske aktører.

– Etter at vestlige banker ikke lenger ville låne ham penger fordi de hadde brent seg på ham, var det inntekter fra det tidligere Sovjetunionen som flere ganger reddet ham fra økonomisk undergang, sier 49-åringen.

Blant annet forteller han historien om hvordan Deutsche Bank etter årtusenskiftet var de eneste som ville låne Trump penger – samtidig som banken ble etterforsket for å hvitvaske milliarder av dollar for russiske oligarker.

I tillegg, hevder Harding, fungerte Trumps eiendommer i USA «praktisk talt som et vaskeri for russiske penger» i flere tiår. Blant historiene han forteller, er hvordan en russisk forretningsmann i 2009 kjøpte Trumps fritidseiendom i Palm Springs i Florida for 95 millioner dollar.

Det oppsiktsvekkende ved salget var at Trump hadde kjøpt det for under halvparten så mye bare fire år tidligere, og at han uten hell hadde forsøkt å selge det i over to år – uten å pusse det opp.

Fakta: Etterforskningene av Russlands innblanding i USA-valget Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor, ifølge etterforskningsbyrået FBI og etterretningsorganisasjonene CIA og NSA. FBI begynte etterforskningen av russernes innblanding allerede i juli 2016, etter at demokratenes e-postservere ble hacket og mye av innholdet ble lekket. Trump-medarbeideres kommunikasjon med russiske kontakter skal ha vært en del av etterforskningen fra første stund. Av interesse er blant annet hvordan Trump-kampanjen insisterte på å endre et avsnitt i partiprogrammet slik at et løfte om amerikansk støtte til Ukraina ble fjernet. Hele fem tverrpolitiske komiteer i Kongressen etterforsker Russlands innblanding i valget og/eller Trump-valgkampens mulige samarbeid med russerne. I juli utnevnte justisdepartementet Robert Mueller som spesialetterforsker for å granske saken ytterligere. Foreløpig har Mueller siktet Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort samt rådgiverne Rick Gates og George Papodopoulos.

Ble lest av John Kerry

Da Trump stilte som presidentkandidat i juni 2015, hadde han tette bånd til en rekke mennesker på høyt nivå i Russland, påpeker Harding.

– Og han baserte kampanjen sin på et budskap om alenegang samtidig som han kritiserte allierte NATO-land for å være gratispassasjerer. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse for Russland, sier han.

Dessuten: Putins fremste mål i USA-politikken er å få fjernet de strenge sanksjonene Obama-administrasjonen innførte mot Russland. Trump skal flere ganger ha forsøkt å gjøre dette, men han er blitt stanset av Kongressen – som i stedet har innført nye sanksjoner.

Russernes mål har vært tydelige. Hva med middelet?

Ifølge Harding ligger det mange svar i den såkalte Steele-rapporten, et dokument som ble skrevet av den britiske eks-spionen Christopher Steele på oppdrag for Trumps politiske motstandere i valgkampen. Rapporten, som hevder at Trump-kampanjen hadde tette forbindelser til mektige russere og at Putin sitter med pinlig informasjon om Trump, ble lekket til nettstedet Buzzfeed og publisert i januar.

Trump har avvist rapporten som «falske nyheter», men Harding, som har møtt Steele flere ganger i forbindelse med bokarbeidet, fester stor lit til innholdet.

– Før han tok dette oppdraget, skrev han rapporter om Ukraina – rapporter som var så gode at de endte opp hos daværende utenriksminister John Kerry. Gang på gang viste det seg at opplysningene hans var sanne. Ingen etterretning er 100 prosent, men venner av Steele forteller meg at han tror at mellom 70 og 90 prosent av innholdet i denne rapporten er riktig, sier Harding.

– Hva mener du selv er den viktigste nyheten i denne boken?

– Jeg forteller en del om Steeles bakgrunn og tiden hans i Russland på begynnelsen av 90-tallet. Det er nytt. Tankene hans om rapporten er nye. Dessuten er jeg den første som har funnet kilder som bekrefter at Trumps tur til Moskva i 1987 var en del av et koordinert tiltak fra sovjetiske myndigheter for å innynde seg hos ham, sier Harding.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

30 møter mellom russere og Trumps folk

Amerikanske etterretningsmyndigheter er enige i at Russland blandet seg inn i presidentvalget i fjor ved blant annet å hacke seg inn på e-postservere og å spre falske nyheter i sosiale medier.

Siden juni har spesialetterforsker Robert Mueller hatt i oppdrag å granske hvorvidt Trump-kampanjen samarbeidet med russerne i valgkampen. Samtidig jobber hele fem tverrpolitiske komiteer i Kongressen med å avklare detaljene rundt Russlands valginnblanding og Trump-valgkampens eventuelle samarbeid med russerne.

Trump og hans medarbeidere nektet først for å ha hatt noe med russiske representanter å gjøre, men det dukker stadig opp nye avsløringer om møter mellom Trump-kampanjen og russiske representanter.

The Washington Post publiserte denne uken en oversikt over minst 30 tilfeller av kommunikasjon mellom partene. Luke Harding er ikke i tvil om at det pågikk en sammensvergelse.

Trump skal ha blitt rasende da Mueller tok ut tiltale mot tre tidligere medarbeidere. Presidenten «kokte» og kom sent på kontoret etter tiltalene, ifølge kilder i Det hvite hus.

Tror Putin «har noe» på Trump

Steele-rapportens mest oppsiktsvekkende påstand var at Trump, under et besøk til Moskva i forbindelse med Miss Universe-finalen i 2013, var blitt filmet sammen med flere prostituerte på et hotellrom. De prostituerte skal ha tisset på sengen i presidentsuiten mens Trump så på, hevder rapporten, noe Trump på det sterkeste har benektet.

Harding kan ikke bekrefte at denne opplysningen stemmer.

– Om en slik video finnes, vil den nok aldri bli offentliggjort. Da har den jo ikke lenger noen verdi som utpressingsmiddel, påpeker han.

49-åringen er derimot overbevist om at russerne sitter med informasjon av ett eller annet slag som Trump ikke ønsker at offentligheten skal få kjennskap til.

– Nylig sa han at han ikke tror på sine egne etterretningsorganisasjoner når det gjelder russisk innblanding i valget, men at han heller velger å stole på sin venn Vladimir Putin. Så vidt jeg vet, har Trump aldri kritisert Putin. Den eneste logiske forklaringen er at Putin har noe på ham, enten det nå har med penger eller sex å gjøre, sier Harding.

Tror han sparker Mueller

Foreløpig er tre personer siktet i Mueller-etterforskningen. Harding tror at det blir flere, og at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn er nestemann ut.

– Men før eller senere tror jeg at Trump kommer til å sparke Mueller. Flammene er allerede i hagen utenfor Det hvite hus. De har ikke nådd frem til huset ennå, men du kan se at det ulmer. Dersom Mueller sikter noen fra familien – Jared Kushner, Donald Jr eller andre, tror jeg Trump kommer til å sparke ham.

– Og hva skjer da?

– Da har du en enorm politisk krise på nivå med hva som skjedde i Watergate-saken under president Richard Nixon. Sannsynligvis er det enda større, sier Luke Harding.

