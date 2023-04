Trump på plass i New York. Politiet sperrer av gater og forbereder seg på bråk.

Mandag kveld landet USAs tidligere president Donald Trump på La Guardia-flyplassen i New York. På Manhattan ruster de seg for bråk.

Rundt klokken 2130 mandag kveld norsk tid landet flyet med eks-president Donald Trump på La Guardia-flyplassen i New York.

03.04.2023 21:44 Oppdatert 03.04.2023 22:00

I forrige uke ble det kjent at en storjury i New York mener det foreligger nok bevis for å tiltale Donald Trump. Saken gjelder hysjpenger til en pornoskuespillerinne. Donald Trump er historisk. Aldri før har en tidligere president blitt tiltalt.

Alle som tiltales må møte frem for å ordne med fingeravtrykk og bli fotografert. Så skal han fremstilles for en dommer. Han vil få presentert tiltalen, og, ifølge sine advokater, nekte straffskyld.

I New York forbereder de seg på bråk og uro i timene Trump er i byen.

Både rundt trump Tower og rettsbygningen på Manhattan satte politiet opp sperringer. Ifølge kilder CNN har snakket med, vil Trump være i Trump Tower mandag kveld.

Politiet satte opp sperringer i nærheten av rettslokalet på Manhattan der Trump skal møte tirsdag.

Flere demonstranter og støttespillere for Trump har allerede begynt å samle seg i New York, langs ruten Trump skal kjøre fra Trump Tower til rettsbygningen. Flere etasjer i rettsbygningen der han skal møte dommeren er også sperret av.

Byens ordfører Eric Adams ber tilhengerne til Trump om å oppføre seg før rettsmøtet.

– Oppfør deg ordentlig mens du er i New York, sier Adams.

En demonstrant holder opp en Trump-plakat i nærheten av Trump Tower på Manhattan mandag.

Han advarer Trump-tilhengere mot å ty til vold.

– Selv om vi ikke har noen spesifikke trusler, har folk som kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene, som er kjent for å spre feilinformasjon og hatytringer, sagt at hun kommer til New York, sier Adams.

Ordføreren sier at politiet vil pågripe og sikte alle som bryter loven i protest mot tiltalen.

Sofie Høgestøl er forsker ved Universitetet i Oslo og USA-ekspert. Hun er på plass i New York.

– Trump vil nok ikke få så store begrensninger på seg etter rettsmøte i morgen. Men det kan vi ikke si med sikkerhet før vi får se tiltalen, skriver Høgestøl i en SMS.

Ordfører i New York Eric Adams.

Bakgrunnen for at Trump nå tiltales, er at en pornostjerne høsten 2016 fikk 130.000 dollar fra Trumps advokat, Michael Cohen. Pengene ble betalt for at kvinnen, Stormy Daniels, ikke skulle påstå at hun hadde hatt en seksuell affære med Trump, som da var presidentkandidat.

Det er ikke ulovlig å inngå en avtale med noen om å holde munn. Det er heller ikke ulovlig å betale for det. Problemet for Trump: Beløpet ble utbetalt rett før valget. Det kan dermed kanskje regnes som støtte til valgkampen hans.

Det er strenge regler for hvor mange penger man kan gi eller låne til en valgkamp. 130.000 dollar er svært langt over grensen.