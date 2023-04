Delikatessen er ettertraktet i hele verden. Nå er den blitt et terrormål.

ISTANBUL (Aftenposten): Desperate syrere sanker trøfler for å overleve. I ørkenen truer flere farer.

Ørkentrøfler fra Midtøsten er populære delikatesser. Bildet er tatt sør for den irakiske hovedstaden Bagdad i 2013.

17.04.2023 22:31

Etter 13 år med krig ligger Syrias økonomi i ruiner.

Ni av ti lever under fattigdomsgrensen. En gjennomsnittlig syrer tjener rundt 360 kroner i måneden.

Men det finnes måter å spe på inntekten.

Trøfler er en delikatesse som er ettertraktet verden over. I ørkenen i Syria og Irak gror både svarte og hvite varianter.

I mange år har trøffeljakt vært en kjærkommen hobby for mange syrere. Nå er det mange som plukker for å overleve. En kilo trøfler kan selges for nesten like mye som en månedslønn på markedene i Syria, skriver The New York Times.

Men trøffeljegerne er ikke lenger alene i ørkenen.