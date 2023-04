Brann herjer i lagerområde i Hamburg

En mulig giftig røyksky fra en lagerbrann nærmer seg sentrum av den tyske havnebyen Hamburg. Folk er bedt om å holde vinduer og dører lukket.

Politi står på perrongen på stasjonen Hamburg-Rothenburgsort og ser på flammene fra brannen.

09.04.2023 13:15

Rundt 140 personer er blitt evakuert. Det er ennå ikke mulig å si noe om hvor farlig situasjonen kan være, uttaler en talsperson for politiet.

En talsperson for brannvesenet i byen sier at farenivået er noe nedjustert. Folk bør fortsatt holde seg innendørs med vinduer og dører lukket, oppfordrer brannvesenet, som tidligere søndag beskrev brannen og røyken som «ekstremt farlig».

Brannen startet ved 4-tiden natt til søndag i to lagerbygninger i Rothenburgsort, et havneområde ved Elben noen få kilometer sørøst for Hamburg sentrum. Røyk begynte å bevege seg mot sentrum.

– Hamburg sentrum er fullstendig mørklagt, sa en talsmann for brannvesenet i byen til det tyske nyhetsbyrået DPA tidligere søndag.

Politiet opplyser at himmelen over byens sentrum mørknet til, men at det på grunn av værforholdene var vanskelig å si hvor mye av mørket som skyldtes røyk og hvor mye som skyldtes skyer.

Midt på dagen søndag var det fortsatt brann i lagerbygningene, og det steg fortsatt tykk mørk røyk til værs.

Brannvesenet kan foreløpig ikke si hvordan den store brannen hadde utartet eller hva det var som fantes i lagerbygningene.

Jernbaneoperatøren Deutsche Bahn har på grunn av brannen stengt trafikken mellom Hamburg og Büchen.