Jesus og Trump? Er republikanske velgere mest religøse? Eller er det de som gjerne tyr til banneord? Eller er det de som vil ha champagnesabel fra Donald Trumps vingård? Onsdag starter kampen for alvor: Hvem er velgerne de kjemper om?

WASHINGTON D.C./CHARLOTTESVILLE (Aftenposten): Analytikere mener Donald Trumps rivaler må få et godt grep om vindrikkerne om det skal bli jubelbrus.

Publisert: 23.08.2023 11:05

På en ås over Charlottesville i Virginia serveres det vin i dannede mengder. Her, på Trump Winery, er det bare parkeringsplassen som er full. Det er lite som minner om Donald Trumps ofte mer rølpete Maga MagaForkortelse for Trumps ordtak «Make America Great Again».-bevegelse. Konversasjonen er høflig, og ingen vi tyvlytter på, drøfter politikk.

På plenen frir en ung mann til en ung kvinne. Han får ja. Et blidt «ååååh» høres fra alle som så hva som skjedde.