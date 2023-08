Måne-suksess for India. Det nye romkappløpet kan bety mye for oss her nede.

Hvem bygger første basecamp på Månen og kommer seg videre til Mars? Kappløpet er i gang, men også nærmere Jorden tar romsatsingen av for fullt.

Kappløpene til Månen og Mars preges av prestisje og rivalisering mellom stormaktene. Men høyteknologi og enorme investeringer er bare toppen av isfjellet. Den voksende rom-økonomien er først og fremst fokusert på jordnære aktiviteter.

Norge er utvilsomt med på romkappløpet. Det finnes norskprodusert teknologi på en rekke romprosjekter (se fakta nedenfor). De ansatte ved Norsk Romsenter Norsk RomsenterNorsk romsenter forvalter Norges satsinger i Verdensrommet. Det er en statsetat under Nærings- og fiskeridepartementet. Skal bidra til å skape vekst for norsk høyteknologisk industri knyttet til internasjonal romvirksomhet. følger begivenhetene rundt oppskytninger, landinger og nye ekspedisjoner.

Men det er ingen planer om hverken månebaser eller bemannede norsk ferder utover i Solsystemet. Der er det USA, Kina og Russland som vil være de store aktørene. Iallfall i overskuelig fremtid.

Sørpolssuksess og kræsjlanding

Onsdag ble inderne de første til å myklande i nærheten av Månens sørpol, hvor det er håp om å finne vann. India ble også det fjerde landet som har klart en såkalt myk landing ubemannet på Månen, med sin Chandrayaan-3.

Dette er de tre andre som har myklandet, det vil si landet uten videre skader på fartøyet:

Sovjetunionen, med Luna 9 i 1966

USA, med Surveyor 3 i 1967

Kina, med Chang'e 3 i 2013

Forsøk fra andre land, som Israel, Emiratene og Japan, har vært mislykket. Og senest sist helg mislyktes Russland med å lande sin Luna-25, som kræsjlandet i nærheten av Månens sørpol. Dermed glapp «sørpolseieren» for Putin-regimet.

Men allerede lørdag skyter Japans romfartsorganisasjon, Jaxa, opp et månefartøy. Det skal utforske Månens indre.

Russland er ikke ute av kampen

– I løpet av noen år kommer det med andre ord til å være en stor gruppe land som opererer på Månen?

– Ja, ubemannet er det i hvert fall en fem stykker som står i kø. Og så har du naturligvis Russland, sier Arvid Bertheau Johannessen. Han er romsenterets fagsjef for bemannet romfart og utforskning.

– Dere vil ikke avskrive dem etter Luna-fiaskoen?

– Absolutt ikke. De er fortsatt å regne med.

Ukraina-krigen har bremset farten mot Månen og Mars. Det mener sjefen for Norsk romsenter, Christian Hauglie-Hanssen.

USA og Russland har mistet muligheten for effektivt samarbeid. Og det hadde man sett for seg. Nasa har riktig nok et foretrukket samarbeid med Europa, Canada og Japan, men Russland har vært samarbeidspartner i 30 år.

Bare på Den internasjonale romstasjonen Den internasjonale romstasjonenISS, The International Space Station, er en permanent bemannet romstasjon i bane rundt Jorden. Drives av USA (NASA), Japan (JAXA),Canada (CSA), Russland (Roskosmos) og Europa (ESA). Regnes som historiens største internasjonale, teknologibaserte samarbeidsprosjekt. Kilde: Store norske leksikon er samarbeidet opprettholdt. Her er partene helt avhengig av hverandre, påpeker Hauglie-Hanssen.

Funksjonaliteten på Romstasjonen avhenger av hverandres kompetanse.

Og russerne er nødvendige for å vedlikeholde banen på romstasjonen.

I skyggen av kappløpet

Men romvirksomhet er langt mer enn utforskning av nye verdener.

– En annen dimensjon, som egentlig er mye større, er jo de tusener på tusener av vitenskapsfolk, forskere og andre som er genuint interessert i å drive kunnskap og teknologiutviklingen videre. Og ikke minst utvikle tjenester som er til nytte for oss som bor her på Jorden, sier Hauglie-Hanssen.

Han sier at dette ofte kommer i skyggen av det store racet – det å være førstemann.

Lage romøkonomi

– De siste 20 årene har Romstasjonen vært hovedfokus for bemannet romfart, sier Johannessen.

– Dette er det mest avanserte laboratorium mennesket har laget, påpeker han.

Når Romstasjonen tas ut av drift rundt 2030, overlates de lave banene rundt Jorden til andre aktører. Kommersielle aktører skal forsøke å lage en romøkonomi og Kina har etablert sin egen romstasjon.

– Så nå vendes blikket i stor grad utover. Det markerer et skifte, mener Johannessen.

Må være nyttig og lønnsomt

For Norsk romsenter er romvirksomhet nært knyttet til det som skjer på bakken.

– Vi har vurdert hvilke samfunnsområder som er særlig viktig for Norge og våre romaktiviteter, sier Hauglie-Hanssen.

Han trekker spesielt frem:

Sikkerhetspolitikk

Nordområdene

Næringsutvkling

Klima og bærekraft

– Den underliggende teknologien er interessant, men ikke det vesentlige. Det er hvilken samfunnsnytte vi får ut av virksomheten og som kan bære de investeringene vi gjør. Det er den viktige diskusjonen, sier den norske romsjefen til Aftenposten.

Rekordår for oppskytinger

2022 ble et rekordår for romfartssektoren, med 186 vellykkede oppskytninger. Det var 41 flere enn året før.

Det nærmer seg nå 7000 satellitter i bane rundt Jorden. Og det er ventet en kraftig økning de nærmeste årene.

De store bruksområdene – og potensielle inntektene – ligger i kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon. Det er områder som merkes mest i dagliglivet nede på Jorden:

Telefoner, GPS-signaler, fjernsyn, værvarsling, pengetransaksjoner, fiskeri, transport til sjøs, forsyning av vann og strøm, styring av trafikk på veier og jernbane. Og ikke minst klima-observasjoner og forsvarsvirksomhet.

– De store vær- og klimamodellene er helt avhengig av at man har operative systemer, sier Johannessen.

Samtidig er de store landene ute etter et komplett romprogram, ikke bare romferder.

– De ønsker egne kapasiteter både på kommunikasjon, navigasjon og observasjon. Dette er også en viktig del av romvirksomheten som flere og flere land bygger opp. Og de ønsker å være selvdrevne, påpeker fagsjefen.

USAs største skrekk

Sist et menneske sto på Månens overflate, var i 1972. USAs mål er å være tilbake med en bemannet ekspedisjon på Månen igjen omkring 2025/2026. Mens Kina har sagt at de skal klare det innen 2030.

USA brukte i fjor 62 milliarder dollar på sin romvirksomhet. Det er milevidt foran alle andre. Kina satset 12 milliarder dollar, etterfulgt av Japan (4,9), Frankrike (4,2), Russland (3,4), Tyskland (2,5) og India med sine beskjedne 1,9 milliarder dollar.

Hauglie-Hanssen mener at Kinas kraftige vekst på dette området er gått under radaren for mange:

– De har egen romstasjon, sender opp egne astronauter. Jeg tror den største skrekken for USA er om Kina plutselig drar til Månen. Og landsetter astronauter.

Store virkninger i vente

– Når er det et menneske på Mars?

– Jeg tror vi vil få oppleve det i vår levetid. Kanskje om 20 år, sier romsenter-sjefen. han trekker frem hindringer som stråling, mat- og vannforsyning og ikke minst evne til å «tåle tre år i en trang kapsel sammen med andre».

– Det medisinske og psykososiale blir nok den største utfordringen, tror han.

Fagsjefen understreker et hovedpoeng rundt nytten av romsatsing:

– Alle områdene er eksempler på hvor man presser teknologien til det ytterste. Det vil gi store virkninger tilbake på Jorden – med resirkulering, dyrking av mat og alle mulige bruksområder. Dette kommer vi til å få nytte av som vi i dag ikke helt har skjønt, sier Johannessen.