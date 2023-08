Bind og tamponger tar en tiendedel av månedslønnen

For millioner av afrikanske kvinner er bind og tamponger så dyrt at de ikke har råd. Det får konsekvenser for helse og utdannelse.

Slutt å skattlegge menstruasjonen min, krever kvinnene i Ghana. Vis mer

Publisert: 21.08.2023 23:34

Er det luksus å kjøpe bind? Myndighetene i Ghana mener det. I sommer la de en luksusskatt på menstruasjonsprodukter. Dermed ble bind og tamponger dramatisk mye dyrere.

Mange ghanesiske kvinner slet allerede med å kjøpe det de trenger til menstruasjonen.

Ifølge BBC har prisen økt fra 4,88 ghanesiske cedis for en pakke bind, til 20 cedis etter at den nye skatten kom på plass. I kroner tilsvarer det en prisøkning fra rundt 5 kroner til 20 kroner.

Ifølge PlushCares undersøkelse betaler norske kvinner 10,86 dollar (rundt 115 kroner) i måneden. Ghanesiske kvinner betaler 14,18 dollar.

Tvinges til prostitusjon

Allerede før den nye skatten kom, skrev den ghanesiske avisen Pulse at jenter på landsbygda tvinges til å prostituere seg for å få råd til hygieneprodukter.

BBC snakket med «Joyce». Hun jobber i butikk, den eneste lønnen hun får er tips fra kunder. Tidligere var det nok til at hun kunne kjøpe bind. Den eneste som kunne hjelpe henne med penger, var en eldre mann som krevde sex i bytte mot bind.

#EndPeriodPoverty er blitt et mye brukt slagord i mange afrikanske land. Vis mer

Dropper skolen

Tidligere denne måneden slo ugandisk Røde Kors alarm. De har regnet ut at 5 millioner skolejenter i Uganda sliter med å skaffe seg bind. Det betyr at de må holde seg hjemme når de menstruerer.

– Skolejenter som får blod på klærne sine blir ofte plaget av lærere, gutter og andre jenter. Vi hører at det er en viktig grunn til at jenter faller ut av skolen, sa Ismael Mulindwa til avisen Daily Monitor midt i august. Han er direktør i Ugandas kunnskapsdepartement.

For jentene betyr det at de går glipp av opp mot 18 prosent av undervisningen.

Lignende advarsler kommer fra flere afrikanske land.

– Jeg skulker skolen. For en gang fikk jeg flekker på skoleuniformen min. Da ertet guttene meg, fortalte 15 år gamle Opoku til avisen Global Citizen.

Hun er fra en fattig region i Ghana. Hun og mange av venninnene må bruke toalettpapir, gamle tekstiler eller planteblader. Det øker faren for infeksjoner.

Prisen på bind og tamponger er ikke det eneste problemet. I de fattige landene er det ofte mangel på rene toaletter og rent vann.

Vanskeligst i Afrika

Flere organisasjoner lager oversikter over hvor mye det koster å menstruere i forskjellige land. Det er mange måter å regne på.

De mest meningsfulle regnestykkene viser hvor stor del av inntekten som brukes på menstruasjonsutgifter. Noen regner i forhold til gjennomsnittsinntekt, andre måler opp mot lovfestet minsteinntekt.

Uansett hvordan man regner, kommer afrikanske land dårlig ut. Det amerikanske helsefirmaet PlushCare målte prisen på en måneds behov for bind og tamponger samt smertestillende piller. De så på over 100 land.

I Europa er utgiften for kvinner godt under 1 prosent av gjennomsnittlig månedslønn. Billigst er det for britiske kvinner, som betaler 0,12 prosent av lønnen. I Norge er utgiftene 0,24 prosent.

Algerie kommer svært dårlig ut. En arbeider med gjennomsnittlig lønn bruker 14,8 prosent på bind og piller. En ghanesisk kvinne bruker 9,39, forutsatt at hun er så heldig å ha en gjennomsnittlig lønn.

BBC valgte en annen metode. De så på utvalgte land. Dette målte prisen på de billigste produktene opp mot lovfestet minstelønn. Målt på den måten er utgiften for ghanesiske kvinner 13,2 prosent av lønnen.

I Storbritannia er utgiften 0,3 prosent av minstelønnen.

Internasjonale kampanjer

På sosiale medier har «period poverty», menstruasjonsfattigdom, blitt et mye brukt begrep. Flere hjelpeorganisasjoner retter søkelyset mot kvinners spesielle problemer.

Det er ikke bare i Ghana og Uganda kvinner sliter. Den amerikanske avisen The Christian Science Monitor var i Nigeria i fjor. Der har prisveksten på bind vært dramatisk.

Prisen på en bakke bind økte fra 250 naira (3–4 kroner) til 1200 naira (16 kroner) på to år. Dermed blir det for dyrt selv for mennesker med gjennomsnittlig inntekt.

Over hele verden har det vært en kraftig prisøkning gjennom pandemien. Det rammer de fattigste hardest.