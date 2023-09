Masseflukten fra Nagorno-Karabakh startet søndag kveld. Flyktningene har stått i milelange køer på vei mot Armenia. Nå har over 70.000 kommet seg ut. Nagorno-Karabakh oppløses – over halvparten av innbyggerne har flyktet

Separatist-myndighetene i Nagorno-Karabakh sier de vil oppløse seg selv innen nyttår. Dermed vil deres selverklærte republikk ikke lenger eksistere.

Publisert: 28.09.2023 17:28

Beslutningen ble kunngjort av de etnisk armenske separatist-myndighetene torsdag. Nagorno-Karabakh ble erobret av aserbajdsjanske regjeringsstyrker i en lynoffensiv forrige uke.

Regionens separatistleder Samvel Shakramanyan har signert en erklæring som sier at separatiststyret i regionen skal oppløses innen 1. januar neste år.

Dokumentet siterer en våpenhvileavtale som ble inngått med Aserbajdsjan forrige uke, der separatistene lovet å overgi våpnene sine i bytte mot trygg passasje for sine innbyggere.

Aserbajdsjanske regjeringsstyrker tok tilbake makten i utbryterregionen Nagorno-Karabakh i en lynoffensiv forrige uke. Vis mer

Over halvparten har flyktet

Over halvparten av befolkningen i utbryterregionen har krysset grensen til Armenia siden offensiven startet.

Ifølge en talsperson for Armenias statsminister har 70.500 personer krysset den armenske grensen fra regionen.

Det er usikkert hvor mange armenere som befant seg i området før den siste masseflukten. De lokale myndighetene sa det var 120.000, mens noen eksperter har ment at det skal ha vært 100.000.

Dersom det siste tallet er riktig, har 70 prosent av befolkningen nå flyktet.

Bilder fra regionen de siste dagene viser lange bilkøer ut av området. Det har skjedd på kun få dager, da Aserbajdsjan først søndag opphevet veisperringen rundt regionen søndag.

Armenias statsminister Nikol Pashinyan hevder alle etniske armenere i Nagorno-Karabakh vil ha forlatt regionen i løpet av de neste dagene. Han anklager Aserbajdsjan for å begå etnisk rensing av armenere i utbryterregionen.

– Ifølge vår egen analyse vil det i de kommende dagene ikke være noen armenere igjen i Nagorno-Karabakh. Dette er etnisk rensing, noe vi har advart det internasjonale verdenssamfunnet om i lang tid, sier Pashinyan.

Mandag sto tusener av armenske flyktninger i en mange kilometer lang kø. Foto: Hayk Harutyunyan

Ber innbyggerne bli værende

Aserbajdsjanske myndigheter sier imidlertid at de ønsker at armenerne i regionen skal bli værende. I

– Vi oppfordrer armenske innbyggere til ikke å forlate hjemmene sine og heller bli en del av Aserbajdsjans multietniske samfunn, heter det i en uttalelse fra det aserbajdsjanske utenriksdepartementet torsdag.

Russland, som har meglet mellom Aserbajdsjan og separatistene i Nagorno-Karabakh, sier også at de ikke ser en grunn til at armenerne må forlate området.

Ifølge Kremls talsperson Dmitrij Peskov følger russiske fredsbevarende styrker i regionen den humanitære situasjonen tett.

Fengslet tidligere separatistleder

Onsdag ble den tidligere sjefen for separatistene, Ruben Vardanyan, pågrepet av aserbajdsjanske myndigheter idet han også prøvde å flykte til Armenia. Vardanyan har ifølge grensevakten blitt brakt til Aserbajdsjans hovedstad Baku og er overlevert til «relevante statlige organer».

Aserbajdsjanske sikkerhetsmyndigheter opplyser torsdag at Vardanyan er siktet for å ulovlig ha krysset den aserbajdsjanske grensen og for å ha «finansiert terrorisme». Han skal sitte i varetekt frem til en rettssak.

I en uttalelse ber FN om at rettighetene til Vardanyan blir respektert fullt ut, og at han får en rettferdig rettergang i henhold til folkeretten.

Aserbajdsjanske myndigheter har sendt ut dette bildet av den arresterte armeneren Ruben Vardanyan. Vis mer

Lang konflikt

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært styrt av armenske separatister i over 30 år. I en seks ukers krig i 2020 tok imidlertid Aserbajdsjan tilbake deler av regionen som armenske styrker hadde gjort krav på i konflikten i 1994.

I desember innførte Aserbajdsjan en blokade av den eneste veien som forbinder Nagorno-Karabakh til Armenia med påstand om at armenske myndigheter brukte veien til mineralutvinning og ulovlig våpensmugling til regionens separatiststyrker.

Armenia hevdet på sin side at veiblokaden hindret nødvendige mat -og drivstoffleveranser til regionens den gang 120.000 innbyggere. Aserbajdsjan hevdet imidlertid at dette kunne skje gjennom den aserbajdsjanske byen Aghdam – en strategi separatiststyrkene lenge jobbet imot fordi de mente det var et forsøk fra Aserbajdsjan på å få kontroll over regionen.