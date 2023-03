Russere anklages for brudd på krigens lover – skal ha tappet blod fra sivile

Overgrep mot sivile og bortføringer er en del av russernes strategi i Ukraina, hevder stadig flere menneskerettighetsforkjempere.

«Send moren min hjem fra fangenskap», står det på plakaten. I januar tok soldater med seg den 45 år gamle kvinnen. Familien bodd i Dnipro, øst i Ukraina.

06.03.2023 15:45

Vi advarer om sterke inntrykk i denne saken.

En 19 år gammel ukrainsk gutt ble tatt til fange av russerne like etter invasjonen 24. februar i fjor. Han bodde i Kherson da russerne inntok byen. Guttens familie har fortalt fjorårets nobelprisvinner Oleksandra Matvijtsjuk hva som skjedde.

Mens en russisk lege sto og så på, ble fangens blod tappet, slik at det kunne gis til russiske soldater. Legen grep ikke inn før fangen var nær å besvime.

Historien er én av mange om russiske brudd på ukraineres menneskerettigheter. Den frie russiske nettavisen Meduza skriver at overgrep mot sivile er en del av russernes strategi i de okkuperte områdene.

Ikke minst blir sivile tatt til fange og deportert til Russland. Tilbake sitter pårørende som ikke får informasjon om hvor familiemedlemmene er blitt av.

Det siste året har FN, Human Rights Watch og Amnesty International hevdet det samme.

I begynnelsen av mars etterforsket ukrainsk politi en massegrav i en landsby utenfor Kyiv.

Gransker nesten 1000 hendelser

Den ukrainske advokaten Oleksandra Matvijtsjuk fikk Nobels fredspris i fjor. Hun forteller til Metuzas samarbeidspartner at organisasjonen hennes har fått bønn om hjelp fra 915 familier. Alle har opplevd at et familiemedlem er bortført av russiske soldater.

Ifølge Matvitsjuk har 306 av de bortførte blitt satt på frifot senere.

Den russiske menneskerettighetsadvokaten Roman Kiselyov sier at han jobber med rundt 70 saker der sivile er bortført.

Han sier det ser ut som om russerne arresterer alle de mistenker for å ha bånd til det ukrainske forsvaret.

Bryter krigens lover

Rapportene omtaler hendelser som bør etterforskes, skriver organisasjonene. Det er snakk om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

I tillegg til bortføringene, forteller de om seksuell vold, tortur, plyndringer og andre forbrytelser mot sivile. Russiske drap på sivile og bombing av sivile mål er også grundig dokumentert av journalister og ulike organiasjoner.

Aftenposten var tilstede da drepte sivile ble fraktet ut av den ukrainske byen Butsja. De ble drept da russiske styrker okkuperte byen.

Advokater forteller om enkeltskjebner der unge menn er arrestert og ført til Russland. En 19 år gammel gutt ble arrestert i Kherson, mens russerne okkuperte byen. Han ble anklaget for forræderi. En stund senere ble anklagen endret til spionasje. Nå, etter et halvt år i fangenskap, etterforskes han for mord.

Advokaten Kiselyov sier at mange av de bortførte opplever det samme. Han sier de er i et «juridisk vakuum».

Mange av historiene tyder på at russerne nærmest rutinemessig bryter flere genevekonvensjoner. Det er de internasjonale avtalene som regulerer «krigens lov».

Russiske soldater fotografert i Kherson i mai. Etter Ukraina tok tilbake området i høst, har det kommet mange historier om okkupantenes brutale behandling av sivile ukrainere i byen.

Tar barn fra foreldrene

– Å skille barn fra familiene sine, og å tvinge mennesker hundrevis av kilometer bort fra hjemmene sine, er ytterligere bevis på den alvorlige lidelsen Russlands invasjon påfører ukrainske sivile, sier Agnès Callamard.

Hun er generalsekretær i Amnesty International.

Callamard sier at Russlands invasjon i seg selv er et brudd på internasjonal lov. Nå dokumenteres lovbrudd mot enkeltpersoner og familier.

Hun sier at russerne har drept sivile i strid med internasjonal lov.

– De har ødelagt utallige liv, skilt familier. Ingen er spart, ikke engang barn, sier hun

En mann i sivile klær ligger drept og bakbundet etter at russerne trakk seg ut av Butsja i april 2022.

Seksuelle overgrep

Etter nyttår publiserte FNs høykommissær for menneskerettigheter en rapport der de dokumenterer over 90 tilfelle av seksuell vold.

FN sier det er viktig at overgriperne blir etterforsket og straffet.

– Alvorlige brudd på internasjonal lov når det gjelder krigsfanger, og hundrevis av saker der sivile har forsvunnet eller blitt ulovlig arrestert er avdekket, sa nylig FNs generalsekretær António Guterres.

Den 20. mars skal FNs menneskerettighetsråd få en oppdatert oversikt om situasjonen i Ukraina.

Human Rights Watch skriver at de også etterforsker ukrainske brudd på menneskerettighetene. Forskjellen er at den ukrainske regjeringen tar anklagene på alvor, og samarbeider med etterforskerne.