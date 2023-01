Belgia vil sende gamle tanks til Ukraina, men har støtt på et uventet problem

Norges stridsvogner av samme type er allerede hugget opp. Men modellen kan fortsatt gjøre nytte for seg i krig, mener ekspert.

En tyrkisk-eid Leopard 1-stridsvogn fotografert i Tyrkia i 2009. Modellen gikk ut av produksjon på 1980-tallet.

29.01.2023 18:31

Den siste uken har Nato-landene ett etter ett annonsert at de vil sende stridsvogner til Ukraina. USA vil sende 31 Abrahams-tanks, Tyskland vil sende 14 Leopard 2-stridsvogner og britene vil sende sine Challenger 2.

Belgia vil også bidra. Problemet er bare at landets hær solgte unna sine siste tanks i 2014, for 15.000 euro pr. stykk.

Kjøperen var en belgisk våpenhandler, og siden har dusinvis av eldre Leopard 1-tanks stått oppbevart på et lager i landet. Nå ønsker myndighetene å kjøpe dem tilbake. Men våpenhandleren har hevet prisen til opptil 500.000 euro pr. tanks, skriver den flamske kringkasteren VRT News.

– Prisen de forlanger så langt, ligger ekstremt høyt, sier den belgiske forsvarsministeren Ludivine Dedonder til kanalens reporter.

– Og de er fortsatt i like dårlig stand som da vi solgte dem.

Det er våpenhandleren Freddy Versluys enig i. Han sier til VRT News at det ikke bare er å sende stridsvognene av gårde i sin nåværende tilstand. De vil trenge reparasjoner og oppgraderinger til en kostnad som kan overstige salgsprisen.

De belgiske myndighetene er nå i forhandlinger med våpenhandleren.

Er blitt til spiker

Også Norge har hatt Leopard 1-tanks. Modellen er fra Tyskland og ble produsert fra 1965 til et stykke inn på 1980-tallet. Men Norge har kvittet seg med sine stridsvogner av den typen og bruker i dag de mer moderne Leopard 2.

– De er blitt til spiker. De fleste er hugget opp, bortsett fra en og annen museumsgjenstand, sier talsperson for Hæren, kommandersersjant Rolf Ytterstad.

– Det skjedde i forlengelsen av at vi fikk Leopard 2.

Norge har i dag 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4. Regjeringen har bestemt at noen av disse skal sendes til Ukraina, men forsvarsminister Bjørn Arild Gram har ikke villet si hvor mange.

Norge har også noen tanks som er bygget på Leopard 1-chassis i kategorien «bergepanser», og som brukes til å berge stridsvogner med mekaniske problemer.

Norske Leopard 1-stridsvogner fotografert på Setermoen i Indre Troms i 2005. Norge hadde 170 tanks av typen frem til man begynte utskiftningen i 2003.

I dag bruker Norge stridsvogner av typen Leopard 2A4, som på bildet. Her fotografert under en øvelse på Røros i 2018.

– Det er jo nyttige stridsvogner

Krigsmateriell har generelt en høy prislapp nå, på grunn av mange bestillinger, påpeker Tom Røseth. Han er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Røseth peker på at selv om de er gamle, er Leopard 1-stridsvognene fortsatt nyttige i krig. De gir beskyttelse og ildkraft, til tross for at de ikke har like god stabilitet og evne til å avfyre i fart som mer moderne utgaver.

– Men det brukes jo enda eldre materiell på russisk side.

Røseth sier at en forutsetning for å sende slikt materiell til Ukraina, vil være at de må pusses opp og gjøres stridsdyktige først.

– Det er klart det gir vond smak i munnen hvis de må kjøpe dem tilbake fra samme aktør som de solgte dem til, men til en høyere pris.