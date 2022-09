Satellittbilder viser lange køer av biler på vei ut av Russland

Nye satellittbilder viser lange køer av biler på vei fra Russland til Georgia og Mongolia. Ifølge FSB har 261.000 russere allerede dratt siden Vladimir Putin erklærte delvis mobilisering til Ukraina-krigen.

Dette satellittbildet viser køer av biler i nærheten av grensen mellom Russland og Georgia 26. september 2022.

26. sep. 2022 21:36 Sist oppdatert nå nettopp

Det er romteknologiselskapet Maxar Technologies som nå publiserer satellittbilder tatt over grenseområdene mellom Russland og nabolandene Mongolia og Georgia. Bildene viser lange køer av biler som er på vei ut av Russland.

Etter at Vladimir Putin erklærte «delvis mobilisering» i Russland på onsdag, har et høyt antall russiske menn forlatt landet. Etterretningstjenesten FSB anslår at 261.000 menn forlot Russland bare mellom onsdag og lørdag morgen. Det melder Novaya Gazeta. Tallene er usikre.

Lange bilkøer ved grenseovergangen ved Kjakhta mellom Russland og Mongolia den 23. september 2022.

Journalist Sergio Olmos sammenligner køen med Vladimir Putins enorme militærkolonne mot Kyiv i februar.

40–50 timer kø

Russiske statlige medier meldte søndag at ventetiden for å komme over grensen til Georgia var på 48 timer. Rundt 40.000 russere har ankommet den georgiske hovedstaden Tbilisi siden onsdag, melder Sky News.

Også Finland opplever et usedvanlig høyt antall russere som kommer over grensene. Ifølge Sky News har nær 17.000 russere har krysset grensen over til Finland siden onsdag.

Mandag formiddag publiserte The Insider droneopptak som viser enorme køer ved grenseovergangen Verkhnii Lars i Georgia.

Det tar 40–50 timer å passere overgangen som følge av køen, skriver The Insider på Telegram. The Insider er et uavhengig russisk nyhetsnettsted.

Innkaller 300.000 soldater

I en TV-sendt tale på onsdag erklærte Putin «delvis mobilisering» i Russland og at 300.000 russiske soldater skulle hentes inn til å kjempe i Ukraina. Putin begrunnet selv mobiliseringen med at «nynazistene» i Ukraina får hjelp fra Vesten.

Mobiliseringen kommer i kjølvannet av at ukrainerne har gjenerobret en rekke områder i Ukraina.

Siden Putins TV-tale har det vært demonstrasjoner i flere russiske byer. Mange demonstranter er blitt arrestert.

Den uavhengige russiske avisen Meduza har meldt at Kreml planlegger å stenge den russiske grensen for menn i tjenestedyktig alder. Ifølge kilder avisen har snakket med, vil det sannsynligvis skje 28. september.

En talsperson for Kreml uttalte mandag at det ikke er blitt tatt noen slik beslutning, melder Reuters.