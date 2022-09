Russland melder om storoffensiv i Ukraina: Dette vet vi så langt

Ukrainske stillinger er under angrep i flere områder. Det melder Russlands forsvarsdepartement lørdag.

Russland melder igjen om «massive angrep» i Ukraina, etter at russiske styrker har tapt kontrollen over store områder de siste ukene.

17. sep. 2022 18:37 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag ettermiddag kom det flere nyhetsmeldinger om en storoffensiv fra Russland i Ukraina. Dette er det vi vet så langt:

Det russiske forsvarsdepartement meldte at russiske styrker har startet angrep på ukrainske stillinger «flere steder» i Ukraina.

Russerne hevder videre at ukrainske styrker skal ha utført «en mislykket offensiv» nær Pravdyne i Kherson.

Ifølge meldingen fra russisk hold gjelder det områdene Kherson, Mykolaiv, Kharkiv og Donetsk.

Så langt er det lite informasjon om de angivelige angrepene i internasjonale medier som gir et uavhengig grunnlag for å bekrefte meldingene fra russisk hold.

Nyhetsbyrået Reuters skriver i en melding at de foreløpig ikke har vært i stand til å bekrefte rapportene om angrepene.

Kyiv Independent meldte lørdag formiddag at russiske styrker det siste døgnet har utført fire missilangrep, 24 luftangrep og 72 granatangrep i Ukraina.

Avisen siterer ukrainske forsvarskilder. 58 bebygde strøk skal være truffet i angrepene. Flere sivile skal være rammet.

Alexey Kulemzin, ordføreren i den øst-ukrainske byen Donetsk, som kontrolleres av prorussiske separatister, sa på Telegram at fire mennesker var drept av beskytninger i en sentral del av byen. Fragmenter av Caesar-haubitser ble funnet, la Kulemzin til.

Caeser-haubitser er et franskprodusert missilsystem som er utviklet for å treffe mål med høy presisjon på avstander opp mot 4 mil.

Ukrainske myndigheter bekrefter også at russiske raketter har startet en brann i et industriområde i Kharkiv i morgentimene lørdag.

Flere meldinger om angrep

Kharkiv-guvernør Oleh Synjehubov sier rakettene som ble brukt trolig var S-300 bakke til luft-raketter. Disse rakettene er designet for å skyte ned raketter og fly i luften, ikke for å treffe mål på bakken.

At Russland bruker slike raketter mot mål på bakken, kan ifølge flere analytikere tyde på at russerne er i ferd med å gå tom for enkelte presisjonsvåpen.

Så sent som fredag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy til Reuters at det er for tidlig å si at krigens tidevann var i ferd med å snu for dem. Han sa også at utfallet var avhengig av rask levering av utenlandske våpen til landet.

Lørdag kom nyheten om at USA har sendt ytterligere 1,5 milliarder dollar til Ukraina for å støtte dem i krigen mot Russland, ifølge Reuters.

Motstridende meldinger om atomkraftverk

Samtidig som russerne melder om sin offensiv, blir Kyiv anklaget for skuddvekslinger nær atomkraftverket Zaporizhzhia, som er Europas største atomkraftverk. Strålingsnivåene ved kraftverket skal fortsatt være normale, ifølge meldingen.

Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å ha beskutt Zaporizhzhia-anlegget. FNs internasjonale atomenergibyrå vedtok torsdag en resolusjon som krever at Russland avslutter okkupasjonen av anlegget.

– Kiev-regimet har gjenopptatt provokasjoner og truer nå med å utløse en menneskeskapt katastrofe, sier det russiske forsvarsdepartementet til det russisk-kontrollerte nyhetsnettstedet Russia Today. De hevder at det russiske militæret har registrert to ukrainske artilleriangrep bare det siste døgnet.

En talsperson for Ukrainas utenriksdepartement avviser på sin side påstanden om at ukrainske styrker skal ha utført beskytninger nær anlegget.