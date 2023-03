12-åringen lagde anti-krigstegning. Nå har faren fått dommen.

Da den 12 år gamle datteren tegnet det russiske bomberegnet over Ukraina, startet marerittet for den lille russiske familien. Faren prøvde å rømme. Nå er han tatt.

Aleksej Moskaljov er dømt til to år i straffekoloni for å ha fornærmet det russiske forsvaret. Det hele startet med at datteren lagde en anti-krigstegning.

30.03.2023 13:52

Saken har vakt oppsikt og sterke følelser både i Russland og i utlandet. For familien Moskaljov har den fått et tragisk utfall. Datteren havner på barnehjem. Alenefaren i straffekoloni.

Det startet i april i fjor. 12 år gamle Masja Moskaljova fra Tula-regionen, sør for Moskva, hadde laget en tegning. Det var ikke det patriotiske budskapet læreren ønsket. Tegningen viste bomber som ble sendt mot en mor og et barn i Ukraina og hadde teksten «Nei til krig» og «Ære til Ukraina».

Skolen varslet politiet

Skoleledelsen varslet politiet. Både far og datter ble pågrepet og avhørt av sikkerhetspolitiet FSB. Politiet begynte å se på farens aktivitet på sosiale medier. Først ble han ilagt bot for kritiske kommentarer mot militæret. Så ble det åpnet ny etterforskning. Aleksej Moskaljov ble etterforsket, mistenkt for å sverte Russlands væpnede styrker, skriver Reuters.

Rett etter at Russland startet det militære angrepet på Ukraina i februar i fjor, fikk president Vladimir Putin innført lover som forbyr kritikk av militæret. Det kan straffes med opptil 15 års fengsel.

Ifølge den uavhengige russiske nettavisen Meduza ble Masja plaget av medelevene etter det som skjedde og måtte gå over til hjemmeskole.

I starten av mars i år ble Moskaljov igjen pågrepet. Han ble plassert i husarrest. Datteren, som nå er 13 år, havnet på et sosialt rehabiliteringshjem for mindreårige.

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin står i spissen for en brutal krigføring i Ukraina. Men gir støtte til faren til jenta som lagde anti-krigstegning.

– Du er min helt

Tirsdag denne uken kom dommen mot faren. Han ble dømt til to år i straffekoloni. Men da straffen skulle leses opp, var 54-åringen forsvunnet fra husarresten. Torsdag skal han ha blitt pågrepet i den belarusiske hovedstaden Minsk.

– Han er pågrepet, ja, er alt advokaten Dmitrij Zakhvatov vil si, melder Reuters.

Selv i dagens Russland har det som har skjedd med den nå 13 år gamle jenta og faren, vakt oppsikt. Det er blitt laget underskriftskampanjer for å få jenta hjem. Menneskerettighetsorganisasjonen Memorial har kalt Moskaljov en politisk fange.

Farens advokat har vist tegninger som Masha sendte faren fra barnehjemmet.

– Hei pappa, jeg ber deg om ikke å bli syk og ikke bekymre deg. Alt går bra med meg, jeg elsker deg høyt og vet at du ikke er skyldig i noe som helst. Jeg er alltid på din side og alt du gjør er riktig, skrev 13-åringen, ifølge en kopi av brevet som advokaten har sett.

Hun avsluttet med «I love you», på engelsk og ordene «du er min helt».

Aleksej Moskaljov under rettssaken der han var tiltalt for å ha svertet Russlands væpnende styrker.

Får støtte fra Wagner-sjefen

Jentas mor er i live, men skal ha forlatt familien. Faren har oppdratt henne alene.

Nå har Aleksej Moskaljov fått støtte fra uventet hold. Fra lederen for den beryktede russiske private hæren, Wagnergruppen, som er kjent for sin brutalitet i krigføringen i Ukraina.

– Vi anser dommen mot Moskaljov som urettferdig, særlig fordi hans datter vil bli tvunget til å vokse opp i et barnehjem, skriver Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin i et brev som er lagt ut på Telegram.

Brevet er stilet til domstolen. Han skriver at de kjemper en «krig mot ondskap for at barna får en fremtid».

– Ofte havner disse barna, uten andre slektninger, på barnehjem. Vi mener det er en stor tragedie for Russland og fremtiden til landet vårt, skriver han.

Nå ber Prigozjin om at dommen «revurderes» og «advokater og veteraner fra lokale konflikter» får engasjere seg i saken.

Den brutale Wagner-sjefen hadde en periode en høy stjerne fordi soldatene hans hadde en viss suksess på slagmarken. Han har imidlertid falt i unåde i Kreml og blant landets forsvarstopper. Støtten til alenefaren kan ses på som et forsøk på å få støtte i befolkningen og på den måten styrke sin posisjon.

Farens forsvarer sier at de tar imot all hjelp de kan få.

Kreml ser imidlertid ikke ut til å ha noen sympati for saken. President Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, har kalt Aleksej Moskaljov for en dårlig far og mener det er årsaken til den tragiske situasjonen.