Er Sverige medlem neste gang Nato-toppene møtes? – Vi jobber for det, sier Stoltenberg.

– Det er innen rekkevidde, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg om svensk medlemskap. Men én sentral part mangler i det forberedende møtet i Oslo.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen tirsdag.

30.05.2023 18:41 Oppdatert 30.05.2023 19:23

Onsdag og torsdag møtes Natos utenriksministere i Oslo. Møtet beskrives som en forberedelse før lederne i Natos 31 medlemsland samles i Litauens hovedstad i juli.

I Vilnius håper imidlertid Stoltenberg at det blir 32 Nato-ledere som møtes. Natos generalsekretær jobber for at Sverige er blitt et fullverdig medlem av forsvarsalliansen innen den tid.

– Vi jobber med å sluttføre prosessen med Sverige. Det er innen rekkevidde å komme i mål i forbindelse med toppmøtet, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Stoltenberg legger til at ingenting er sikkert ennå.

For møtet i Oslo skulle også vært et møte mellom to sentrale parter på veien mot svensk medlemskap.

Tyrkia kommer ikke

Stoltenberg har tidligere sagt at alle Natos 31 utenriksministere, pluss Sverige, er til stede under møtet i Oslo. Det sa han blant annet på en panelsamtale tirsdag formiddag.

Men det stemmer ikke. Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu kommer ikke til Oslo. Det bekreftet Stoltenberg selv senere tirsdag.

Etter planen skulle Çavusoglu ha møtt Sveriges utenriksminister Tobias Billström. Der skulle de ha diskutert Sveriges medlemskap i Nato.

Ifølge Reuters, som meldte dette mandag, skal et slikt møte likevel skje «snart».

Tyrkia har flere ganger sagt at de ikke er klare til å godkjenne Sveriges søknad om å bli med i Nato. Heller ikke Ungarn har gitt sitt ja til Sverige.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som nettopp er gjenvalgt, har blant annet anklaget Sverige for å støtte væpnede kurdiske grupper.

Stoltenberg svarer imidlertid at også Tyrkia har invitert Sverige inn som medlem.

– Det gjorde de på toppmøtet i Madrid i fjor, sa han.

Han legger til at Sverige er blitt tettere integrert i de militære og sivile strukturene i Nato siden den gang.

Dette skal de diskutere i Oslo

Stoltenberg sa tidligere tirsdag at fokuset for møtet i Oslo skal ligge på særlig tre saker:

Ukrainas Nato-medlemskap. Nato har vedtatt at Ukraina skal bli medlem av forsvarsalliansen. Men Stoltenberg la ikke skjul på at det er uenighet innad i alliansen om når og hvordan. Nye konkrete planer for forsvar av Europa og et nytt mål for hvor mye penger land skal bruke på forsvar. Stoltenberg sa at målet om at medlemsland må bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) burde være et «gulv» og et «absolutt minimum». Kina. Stoltenberg understreket at Kina ikke deler Vestens verdier og samarbeider stadig tettere med Russland. Derfor er det viktig for Nato å samarbeide tettere med land i Stillehavsregionen. Stoltenberg trakk særlig frem samarbeid med Australia, New Zealand, Sør-Korea og Japan.

Men også uroen i Kosovo blir et hett tema. På tirsdag bekreftet Stoltenberg at Nato sender en reservestyrke på 700 soldater til den serbiskbefolkede delen av Kosovo.

Mandag ble 30 medlemmer av KFOR-styrken, som Nato leder, angrepet og skadet av serbiske demonstranter. De kastet blant annet bensinbomber mot soldtatene.

– Vi fordømmer de uprovoserte angrepene i Nord-Kosovo. Det er uakseptabelt og må stoppe, sa Stoltenberg.

Demonstrantene protesterer mot at tre kommuner har fått kosovoalbanske ordførere. Det skjedde etter et valg som stort sett hele Kosovos serbiske minoritet boikottet. Valgdeltagelsen var nede på 3,5 prosent, skriver NTB.