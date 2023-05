Guvernør sier «antiterroroperasjonen» fortsetter i Belgorod

Guvernøren i russiske Belgorod sier «antiterroroperasjonen» i regionen pågår. Regionen ble mandag angrepet av det Russland hevder er ukrainske sabotører.

Russiske raketter skytes opp mot Ukraina fra Belgorod, sett fra Kharkiv som ligger like ved grensen. Belgorods guvernør sier tirsdag at det stadig pågår en «antiterroroperasjon» i området, etter at det ble meldt om angrep mandag.

23.05.2023 10:13

Deler av russisk territorium skal nå være under kontroll av soldater fra gruppene Legion frihet for Russland og Det frivillige russiske korpset. Det dreier seg om områder i Belgorod, like ved grensen til Ukraina.

Ifølge russiske myndigheter skal flere personer være såret og minst én drept i et angrep mot en liten by kalt Gravjoron, som ligger bare 5 kilometer fra den ukrainske grensen.

Byen er også blitt beskutt med ukrainsk artilleri, hevder Belgorod-guvernør Vjatsjeslav Gladkov. I tillegg ble det mandag meldt om angrep i en annen småby kalt Glotovo.

– Angående situasjonen i Gravjoron-distriktet: Utrenskningen av territoriet fortsetter sammen med forsvarsdepartementet og politimyndigheter, skriver Gladkov på Telegram tirsdag.

Videre sier han til sivile som evakuerte fra Gravjoron, at de fortsatt må holde seg unna.

Meldinger om droneangrep

Ifølge Gladkov var det natt til tirsdag flere droneangrep mot Belgorod.

Flere boliger og offentlige bygg ble angivelig rammet, men det er ikke meldt om skadede eller drepte.

Flere droner skal også ha blitt skutt ned av luftvern.

Ukrainske myndigheter benekter at de har noe å gjøre med angrepene, som ifølge dem er utført av russiske grupper som kjemper et væpnet opprør mot staten.

Aftenposten har stedsverifisert disse dronebildene av det som mandag var kamper i Belgorod-området i Russland, like ved grensen til Ukraina.

Russere eller ukrainere?

Ukrainas militære etterretningstjeneste peker på gruppene Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC), og gruppene synes selv å ha bekreftet at de står bak.

I en video på Telegram sier en mann i kamuflasjeutstyr at «Russland kommer til å bli fritt» og «Vi vil at våre barn vokser opp i fred og frihet».

– Beboere i grenseområdene: Bli hjemme, ikke gjør motstand og ikke vær redde. Vi er ikke deres fiender, sier en av flere militærkledde menn i et klipp som LSR har publisert.

Journalist Michael Colborne i gravenettstedet Bellingcat har tvitret om en video som er lastet opp av RVC. Gruppen er dannet av russiske høyreekstremister som motsetter seg president Vladimir Putin, og sier de står på ukrainsk side i krigen.

Colborne, som leder Bellingcat-gruppen som overvåker høyreekstreme grupper, skriver at de to i videoen er lettgjenkjennelige for folk som har oversikt over de «russiske høyreekstremistene som har oppholdt seg i Ukraina».