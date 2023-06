Advokat saksøkte flyselskap, men saken kræsjlandet med robot

En amerikansk advokat er i trøbbel etter at han lot en robot gjøre jobben. Dommeren forsto raskt at alt var bare oppspinn.

Flyselskapet Avianca ble saksøkt, men advokatene deres fikk en enkel seier i første omgang.

02.06.2023 23:10

På en flytur ble Roberto Mata skadet da en av flyvertenes vogner traff kneet hans. Mata hyret inn advokater for å få erstatning.

Flyselskapet Avianca argumenterte for at saken ikke hørte hjemme i rettssystemet. Dommeren Kevin Castel ba Matas advokat forklare hvorfor saken burde få full behandling.

Ganske raskt kom advokat Steven Schwartz tilbake med et ti siders dokument. Det hadde henvisning til saker som Martinez mot Delta Airlines, Varghese mot China Southern Airlines og flere andre. På den måten ville han vise at det er solid presedens for at retten behandler slike saker.

Dommer Kevin Castel i New York var ikke særlig imponert over rettspapirene han fikk.

Bare tullball

Flyselskapets advokater kastet seg over dokumentet. Dommeren begynte også å se på dem.

De oppdaget raskt at noe ikke stemte. Det var ikke mulig å finne noen av sakene Schwartz viste til. Ikke engang sitatene fra andre jurister kunne de google seg frem til.

Schwartz måtte møte i retten for å forklare seg. Ifølge The New York Times har han mer enn 30 års erfaring som advokat. Han la med en gang alle kort på bordet.

For første gang i sitt liv, hevdet han, hadde han bedt roboten ChatGPT om å bruke sin kunstige intelligens for å finne argumenter. Resultatet virket overbevisende. Det var oversiktlige redegjørelser om tidligere saker, med kildehenvisninger og fotnoter. Men alt viste seg å være fri fantasi.

ChatGPT er bare begynnelsen. Eksperter regner med at treffsikkerheten blir mye bedre etter hvert.

Ba om kontroll

CNN skriver at Schwartz «kvalitetssikret» informasjonen ved å spørre roboten om den var sikker på at informasjonen stemte. Da han fikk et bekreftende svar, slo han seg til ro med det.

Roboten ba til og med om unnskyldning for at det første svaret kunne virke litt forvirrende.

Nettavisen Above the Law, som henvender seg til advokater og andre jurister, skriver også om saken. Avisen tar kraftig avstand fra kommentatorene som legger skylden på ChatGPT. I stedet for å være et eksempel på hvordan kunstig intelligens ikke holder mål, er det en historie om en advokat som tok snarveier, mener journalisten.

Sto på eksamen

I januar skrev Reuters om en undersøkelse der jusprofessorer rettet eksamensoppgaver. Noen av besvarelsene var skrevet av ChatGPT.

Mens de ekte studentene fikk karakteren B+ i gjennomsnitt, måtte roboten nøye seg med C+.

– På egen hånd er ChatGPT en ganske middelmådig student, konkluderte forskeren Jonathan Choi. Han la til at roboten allikevel kan være nyttig for mange advokater. De kan bruke kunstig intelligens til å skrive første utkast når de forbereder saker.

Advokat Steven Schwartz har erfart at robotens arbeid bør oppfattes som en kladd, og at alt må kvalitetssikres.

Blander sammen fakta

Bloggen Scotusblog dekker USAs høyesterett. Journalister der stilte ChatGPT 50 spørsmål om landets høyeste domstol. Det gikk ikke særlig bra.

Bare 21 av svarene var helt riktige. Tre var av tvilsom kvalitet. 26 var direkte feil.

Roboten blandet fakta og rent oppspinn. For eksempel ble den konservative dommeren Clarence Thomas fremstilt som svært homovennlig. Stemmegivningen hans i retten viser det stikk motsatte.

Testen viste også at ChatGPT kan gi helt forskjellige svar på samme spørsmål, noen ganger riktig og noen ganger bare tull.