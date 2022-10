Drømmemannen flytter inn i Downing Street

Britenes nye statsminister ble bøtelagt for ulovlig festing under pandemien. Nå skal Rishi Sunak gjenreise tilliten til Storbritannia og toryene.

Familien Sunak bor fint i London, huset skal ha en verdi på rundt 80 millioner kroner.

At motebladet Vogue skriver om finansministre er ikke dagligdags. Unntaket som bekrefter regelen var et stort oppslag for to og et halvt år siden. Overskriften var:

«Innrøm det: Du drømmer om Rishi Sunak.»