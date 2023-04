Snart er India verdens mest folkerike land. Det lover ikke nødvendigvis godt.

Indias befolkning stiger. Kinas synker. Men foreløpig sliter India med å få til det kineserne klarte.

Godt over halvparten av Indias befolkning er under 50 år. Det kan by på både muligheter og problemer.

23.04.2023 19:01

For første gang på tre århundrer vil ikke lenger Kina være verdens mest folkerike land. I løpet av året vil India ta over tittelen, ifølge nye beregninger fra FN. Landet har over 1.4 milliarder innbyggere.

Noen håper på et «indisk århundre», ifølge The New York Times. Innbyggertallene forventes å gå forbi Kina i sommer. Men mye tyder på at veksten byr på problemer for republikken i Sør-Asia.

Over halvparten under 50 år

India har markert seg på flere punkter de siste årene. Landet har verdens femte største økonomi og verdens største demokrati. Snart er de også verdens mest folkerike gjennom tidene. Og med størrelse, kommer geopolitisk, økonomisk og kulturell makt som India lenge har jaget etter.

Landet har også en ung og voksende arbeidsstyrke, i motsetning til Kina. Over 70 prosent av innbyggerne er under 50 år. Dette skiller India fra andre industrielle land, som har en overvekt av eldre, eller synkende innbyggertall.

India har også klart å løfte flere hundre millioner ut av fattigdom, forteller professor for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Dan Banik.

– Antall mennesker øker, men samtidig har de klart å redusere fattigdom. Dette får ikke nok oppmerksomhet, mener Banik.

Og dette høres jo fint ut?

Cirka 12.5 millioner bor i Indias største by Mumbai.

Må skape 90 millioner nye jobber

Ved første øyekast, kanskje. Men den pågående veksten blottlegger også problemene. Spørsmålet om India noensinne vil bli en like stor makt som Kina og USA, hviler i luften. Det er det India aller helst vil.

Her er fem forhold som kan stikke kjepper i hjulene:

Økende arbeidskraft.

På en eller annen måte må India skape 90 millioner nye jobber før 2030, skriver The New York Times. Og jobbene må skapes utenfor landbruket. India lå langt under dette tempoet selv før pandemien. Om India ikke klarer dette, kan det bety misnøye, politisk uro og protester. Dette er en formel et Kina i vekst klarte å holde stabilt.

Infrastruktur.

Selv om den er forbedret, ligger den langt bak Kina. Den hindrer også utenlandske investeringer. Her må staten investere langt mer i årene fremover, noe som også vil bidra til å skape jobber, forklarer Banik.

Professor for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Dan Banik.

Indiske kvinner lønnes dårligere.

Færre enn en tredjedel av indiske kvinner har det vi i Norge vil kalle vanlig lønnet arbeid med lønn og rettigheter. Det skriver The New York Times. Dette er en av de laveste andelene i verden. Banik forklarer at kvinner gjør mye arbeid, men at de ofte ikke lønnes eller anerkjennes i tilstrekkelig grad, eller at de ikke lønnes like godt som menn.

Underernæring.

Indere er fattige i global sammenheng. Det til tross for at andelen som lever i ekstrem fattigdom har falt kraftig. Mer enn en tredjedel av barna er underærnert. Dette har tidligere blitt beskrevet som en «nasjonal skam», forteller Banik. Det er ofte fordi de ikke har tilgang på gode helsetjenester, som bringer oss til neste punkt:

Velferdstjenester.

India bruker altfor lite penger på helse, mener Banik. Har man penger, er det ikke vanskelig. Men det offentlige tilbudet er av varierende kvalitet, og det er legemangel. Utdanning er også et problem. De fleste indere vil ha jobber som lege og ingeniører, forteller Banik. Men dette er ikke bærekraftig i lengden. India må gjøre jobber som rørlegger og elektriker mer attraktivt, mener han.

Likevel skal man ikke avfeie India helt, mener forskeren. Tittelen «verdens mest folkerike nasjon», er det ingen som egentlig vil ha. Men der det er et problem, ligger det også en mulighet:

– Det India har gående, er demokrati. Forskning viser at demokrati har større muligheter til å fremme økonomisk vekst, sier Banik, og legger til:

– Sammenlignet med Kina, har de en lang vei å gå. Men det betyr ikke at det er umulig.