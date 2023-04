Én uke med kamper i Sudan: Tusenvis av utlendinger kommer seg ikke ut.

Mellom 60 og 70 nordmenn sitter fast i landet, inkludert tre ambassadeansatte. Sveriges regjering vil ha hjelp av en væpnet styrke til å evakuere sine borgere.

Det har vært kamphandlinger også på flyplassen i Khartoum, og den er ikke operativ. Det er derfor ikke mulig å evakuere derfra.

22.04.2023 18:51

Lørdag ankom en båt havnebyen Jeddah i Saudi-Arabia. Om bord befant det seg 50 saudiske statsborgere og en rekke borgere fra vennlige land, melder den statlige saudiske kanalen Al-Ekhbariyah.

Det er den første meldingen om en vellykket evakueringen av sivile, siden det brøt ut kamper i Sudan og hovedstaden Khartoum den 15. april. Tusenvis av diplomater, studenter og hjelpearbeidere sitter fortsatt fast i landet.

Fire andre skip fra Sudan med 108 personer fra 11 ulike land ventes å ankomme senere lørdag, ifølge kringkasteren.

Tre norske diplomater er blant dem som fortsatt ikke er evakuert. Boligen til ambassadør Endre Stiansen ble truffet av en granat natt til søndag og har fått materielle skader.

Utenriksdepartementet skriver i en e-post at jobber med evakuering av sine ansatte langs flere spor, både gjennom militære og diplomatiske kanaler. Men hittil har det ikke vært mulig, fordi våpenhvilen fra i går ikke overholdes.

Totalt befinner det seg mellom 60 og 70 nordmenn i Sudan, ifølge UD.

«Det er ikke mulig å bistå norske borgere til å reise fra Sudan nå, i en uoversiktlig situasjon med luftangrep, gatekamper og stengt flyplass. Vi gjør nå et stort og omfattende forarbeid. Vi er i kontakt med flere andre land og kartlegger mulighetene for evakuering, slik at alt er klart når situasjonen tillater det», skriver UD.

Det var røykskyer etter kamphandlinger over den sudanske hovedstaden Khartoum også lørdag.

Sverige vil ha hjelp av væpnet styrke

Lørdag uttalte hærsjefen i Sudan at de samordner en innsats for å evakuere diplomater fra USA, Storbritannia, Frankrike og Kina fra hovedstaden Khartoum. Norge var ikke nevnt.

I Sverige ber regjeringen Riksdagen gi grønt lys til at en væpnet styrke kan bistå i en eventuell evakuering av egne og andre lands borgere fra Sudan. Det opplyste Sveriges utenriksminister Tobias Billström og forsvarsminister Pål Jonson på en hasteinnkalt pressekonferanse i Stockholm lørdag.

Rundt 100 svenske statsborgere antas å befinne seg i Sudan.

Riksdagens leder har kalt inn til ekstraordinært møte søndag formiddag for å behandle forslaget. Når en evakueringsinnsats kan skje, er foreløpig uklart.

Også lokale sudanere står i kø for å flykte. Avisen The Guardian skriver at det allerede er mellom 10.000 og 20.000 mennesker som har rømt til nabolandet Chad. Det er frykt for en humanitær katastrofe, og mange sitter fanget i hjemmene sine.

Lokalbefolkningen står i kø før å få tak i brød under kampene i Khartoum.

Maktkamp mellom to grupper

Ifølge Verdens helseorganisasjon er 413 personer drept og over 3500 skadet i kamphandlingene den siste uken. Det er den paramilitære gruppen RSF som har vært i harde kamper med regjeringsstyrker.

Eksperter kaller det en maktkamp mellom to ulike grupper som begge har våpen. Det er fare for at det kan utvikle seg til borgerkrig.

Etter et statskupp i 2021, var Sudan i en prosess med overgang til en sivil regjering. Det skulle holdes valg i juni, og deretter skulle de militære gi fra seg makten. Nå er det usikkert om det blir noe av den planen.